عايدة فهمى: "حق عرب" تجربة مشرفة.. و"الحشاشين" رفع مستوى الدراما (فيديو)

كشفت الفنانة عايدة فهمي، عن تفاصيل مشاركتها في دراما رمضان 2024 من خلال مسلسلي "حق عرب" لأحمد العوضي و"الحشاشين" لكريم عبدالعزيز.

وأعربت فهمي، خلال حديثها في برنامج "It's Show Time"، المذاع عبر قناة الحياة، عن سعادتها الكبيرة بمشاركتها في مسلسل "حق عرب"، قائلة: "كنت مشاركة في 4 أو 5 حلقات فقط، لكن الناس تواصلت معي وأبدت إعجابها بالدور الذي قدمته، المسلسل رائع ونجومه كبار مثل وفاء عامر وأستاذ رياض الخولي وأحمد العوضي، وأشعر بالفخر لوقوفي بينهم، والمسلسل نال إعجاب الشارع والسوشيال ميديا".

وعن أصعب المشاهد التي قدمتها في مسلسل "حق عرب"، قالت: "أصعب مشهد كان مشهد الشنق، حيث استغرق تصويره 5 ساعات، والمخرج كان مصرًا على أن أبقى معلقة بالحبل حتى يتمكن من تصوير المشهد من جميع الزوايا، ووفاء عامر كانت تشد الحبل مني، وهي فنانة كبيرة وجميلة، وأحبها كثيرًا سواء على الشاشة أو في موقع التصوير، وهي محبوبة من الجميع".