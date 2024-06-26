الأربعاء 26 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الخارجية الإماراتية: الشراكة مع روسيا وأوكرانيا ساهمت في نجاح تبادل الأسرى

وزارة الخارجية الإماراتية
وزارة الخارجية الإماراتية

أعلنت وزارة الخارجية الإماراتية اليوم الأربعاء، أن شراكة دولة الإمارات العربية المتحدة مع كل من روسيا وأوكرانيا سهلت التبادل الناجح لأسرى الحرب بين موسكو وكييف.

وقالت الوزارة في بيان إن "نجاح مهمة الوساطة الجديدة، التي أصبحت الخامسة منذ بداية العام الجاري، يأتي نتيجة لعلاقات الصداقة والشراكة التي تربط دولة الإمارات العربية المتحدة بالبلدين".

وشكرت الوزارة سلطات روسيا وأوكرانيا على دعم جهود الوساطة في عملية تبادل الأسرى، وأكدت أيضا الرغبة في مواصلة البحث عن سبل لحل النزاع سلميا والتخفيف من عواقبه الإنسانية.

وأضاف البيان: "تؤكد الوزارة مجددا استعداد دولة الإمارات العربية المتحدة لدعم كافة الجهود والمبادرات الرامية إلى تحقيق الحل السلمي للصراع بين البلدين، وتؤكد أن الدبلوماسية والحوار وخفض التصعيد هي السبيل الوحيد لتجاوز الأزمة، وتخفيف عواقبها الإنسانية".

ففي 25 يونيو الجاري، أعلنت وزارة الدفاع الروسية تحرير 90 جنديا روسيا كانوا محتجزين في أوكرانيا، وفي المقابل تم نقل 90 أسير حرب أوكرانيا إلى كييف بوساطة السلطات الإماراتية.

 

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