الأربعاء 26 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وزير الدفاع الأمريكى يبحث هاتفيا مع نظيره الروسى استئناف الاتصالات العسكرية

وزير الدفاع الأمريكي
وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن

قالت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" إن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن بحث هاتفيا مع نظيره الروسى أندريه بيلاوسوف استئناف الاتصالات العسكرية بين البلدين.

 

وأوضح المتحدث باسم البنتاجون اللواء باتريك رايدر - في تصريحات أوردتها قناة الحرة الأمريكية الثلاثاء- أن أوستن هو من أجرى الاتصال الهاتفي وأنها كانت أول مكالمة بينه ونظيره الروسى منذ مارس 2023.

 

ولفت رايدر إلى أن وزير الدفاع شدد الوزير خلال المكالمة الهاتفية مع نظيره الروسي على أهمية الحفاظ على قنوات الاتصال على خلفية الحرب الروسية المستمرة ضد أوكرانيا.

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