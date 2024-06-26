الأربعاء 26 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"ن م ر 2“.. لوحة سيارة مميزة يصل سعرها لـ2 مليون جنيه

لوحة معدنية
لوحة معدنية

طرحت وزارة الداخلية لوحات معدنية مميزة، تتخطى أسعارها نصف مليون جنيه، حيث أعلنت بوابة مرور مصر الإلكترونية عن مزايدة على لوحة معدنية مميزة للسيارات. 

وتصدرت قائمة اللوحات المعدنية المميزة المطروحة للبيع لوحة "ن م ر ٢ " بقيمة 2 مليون  جنيه، ويتنافس عليها 13 شخصا وتنتهي المزايدة عليها اليوم 26 يونيو2024.

وأتاحت وزارة الداخلية لجميع المواطنين الدخول في مزاد للحصول على لوحة معدنية مميزة للسيارات، من خلال عرض مجموعة من أرقام اللوحات المعدنية الخاصة بالمركبات، ويتم الحصول عليها من خلال الخطوات التالية:

1- الدخول على الموقع من بوابة مرور مصر الإلكترونية، ثم الضغط على لوحتك.

2- تسجيل الدخول على الموقع أولًا عن طريق إدخال البيانات المطلوبة بشكل صحيح في الحقول التي ستظهر لك، ثم الضغط على تسجيل الدخول.

3- الضغط على "كون لوحتك الآن".

4- كتابة أرقام وحروف لوحتك التي ترغب في شرائها، ثم الضغط على "بحث".

5- يتم إرسال طلبك لإدارة الموقع، ويتم إدراجه في اللوحات المتاحة للمزاد في أقرب وقت.

6- في حالة الفوز باللوحة، يمكنك الدفع عن طريق بطاقتك الائتمانية، أو سداد نقدي في أحد فروع البنوك.

لوحات معدنية مميزة لوحة معدنية مميزة للسيارات قائمة اللوحات المعدنية ويتنافس عليها 13 شخص تنتهي المزايدة مزاد للحصول على لوحة معدنية مميزة للسيارات

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