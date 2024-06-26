أول تصريح من الشباب والرياضة بالدقهلية بعد إصابة 11 طفلا باختناق فى حمام سباحة

ردت مديرية الشباب والرياضة بالدقهلية على إصابة 11 طفلا باختناق في حمام سباحة، حيث قالت الدكتورة مني عثمان، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، إن حمام السباحة جديد تم إنشاؤه منذ 6 أشهر فقط وهو خاص مؤجر باسم شركة بنظام حق الانتفاع.

وأضافت عثمان أنه نظرا لزيادة إقبال الأعضاء علي حمام السباحة قام مدير الحمام بوضع الكلور لتطهير الحمام أثناء وجود الأعضاء بحمام السباحة مما أدى إلى صعوبة في التنفس لبعض الأشخاص علما بأن إدارة الأزمات بالمديرية وإدارة الطب الوقائي بمديرية الصحة بتقوم بشكل دوري ومستمر بمتابعة حمامات السباحة بالمحافظة وتم مخاطباتهم للالتزام بالمعايير المطلوبة والصحيحة والخاصة بمعالجة المياه.

وأشارت إلى أنه سيتم إحالة الواقعة إلى التحقيق بالإضافة إلى إيقاف مسئول التشغيل ومدير حمام السباحة بالمركز لحين انتهاء التحقيقات، وأضافت أنه تمت متابعة حالة جميع الأطفال المصابين والتأكد من سلامتهم وخروجهم من المستشفى فور تلقي الإسعافات اللازمة.

تفاصيل الحادث

وأصيب 11 طفلا في محافظة الدقهلية بضيق في التنفس نتيجة استنشاق مادة الكلور بحمام سباحة مركز شباب ميت رومي التابع لادارة دكرنس وجري نقلهم الي مستشفي دكرنس العآم لتلقي العلاج اللازم .

وتلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطاراً من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود اشارة من مستشفي دكرنس العام بوصول 11 طفلا مصابين بضيق في التنفس ادعاء استنشاق مادة الكلور اثناء تواجدهم بحمام سباحة مركز شباب ميت رومي

انتقل علي الفور ضباط وحدة مباحث مركز شرطة دكرنس إلى المستشفى وبالفحص تبين إصابة كل من: « شعبان محمد المتولي ، 10 سنوات، آدم محمود أحمد، 10 سنوات، وريتاج رامي جمال إسماعيل 14 سنة، و رودينا رامي جمال اسماعيل 10 سنوات، عبدالرحمن نبيل عبدالعزيز عبدالمحسن، 12 سنة،مايا ايهاب حامد محمد، 10 سنوات ، و ريتال محمد مختار السيد، 10 سنوات ، ولمي احمد عوض حسن، 11 سنة، وآدم إسلام إسلام أحمد ، 10 سنوات ، أحمد إسلام إسلام أحمد، 12 سنة، وأحمد علي أحمد عطا ، 10 سنوات وجميعهم مصابين بضيق في التنفس لاستنشاق الكلور أثناء تواجدهم بحمام سباحة مركز شباب ميت رومي التابع لادارة شباب دكرنس.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .