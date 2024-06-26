منير فخرى لـ"الشاهد": الإخوان حاصروا المحكمة الدستورية لمدة 18 يوما

قال منير فخري عبدالنور، السياسي البارز ووزير السياحة والتجارة والصناعة الأسبق، إن الإخوان قرروا محاصرة المحكمة الدستورية ليمنعوا المستشارين من الوصول إلى مكاتبهم، ويمنعوا هذه المحكمة من الانعقاد من أجل النظر في القضايا.

وأضاف منير فخري عبدالنور خلال لقائه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الدكتور محمد الباز، عبر قناة extra news، أن الإخوان حاصروا المحكمة الدستورية لمدة 18 يوما، ولم تتمكن من الانعقاد إلا يوم 15 يناير 2013.

وأوضح منير فخري عبدالنور، أن جماعة الإخوان بعد ذلك اتجهت لمحاصرة مدينة الإنتاج الإعلامي، وذلك بقيادة حام صلاح أبو اسماعيل، وتم الاعتداء على بعض الصحفيين والضيوف.

تفاصيل البرنامج

يعد "الشاهد" الذي يقدمه الدكتور محمد الباز، على فضائية "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، يرأس تحريره حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ورضا داود.