"أوقاف كفر الشيخ" تنفى فتح أبواب المساجد لطلاب الثانوية العامة

أعلنت مديرية أوقاف كفر الشيخ، أنه لم ولن يتم فتح أبواب المساجد أمام طلاب الثانوية العامة من الفجر حتى العشاء كما أشيع عبر العديد من المواقع الإخبارية وأيضا صفحات عديدة على مواقع التواصل الاجتماعي.

تفاصيل بيان أوقاف كفر الشيخ

وقالت المديرية، في بيان: “تؤكد مديريه أوقاف كفرالشيخ أنه لا صحه تماما لما نشر على بعض المواقع والصفحات من أن مساجد كفرالشيخ تفتح أبوابها لطلاب الثانوية العامة من الفجر حتى العشاء وأن هذا الكلام عارٍ تماما عن الصحة، وأنه لا يعتد إلا بما ينشر عبر صفحتنا الرسمية لمديرية أوقاف كفرالشيخ أو موقع وزارة الأوقاف".

وتابعت: “ونرجو من الجميع تحري الدقة فيما ينشر من خلال الصفحة الرسمية لأوقاف كفرالشيخ مع خالص تمنياتنا لجميع الطلاب بالتوفيق والسداد".

يذكر أن أعداد الطلاب المتقدمين لأداء امتحان شهادة إتمام الدراسة بالثانوية العامة 745 ألف و86 طالبا، وعدد لجان النظام والمراقبة الموزع عليها طلاب الثانوية العامة على مستوى الجمهورية 11 لجنة و4 لجان إدارة على مستوى الجمهورية و1981 لجنة سير على مستوى الجمهورية و7 لجان تقدير على مستوى الجمهورية بالإضافة إلى 84 مركز لتوزيع الأسئلة على مستوى الجمهورية و81 طالبا يؤدون الامتحان داخل السجون و38 طالبا بمستشفى سرطان الأطفال و255 طالب مكفوف و3306 طالب دمج تعليمى و1646 طالب بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا.

ووجهت وزارة التربية والتعليم عدة تعليمات للطلاب، مشددة على أنه من الضروري أن يلتزم الطالب بحدود تظليل دائرة الإجابة فقط، وبشكل كامل حتى لا يكون هناك شك في إجابته وفي حالة اختياره إجابة خاطئة يقوم بوضع علامة × واضحة على الإجابة الخاطئة وتظليل الإجابة الصحيحة تظليلا كاملا، كما يجب على الطالب التركيز جيدا للحفاظ على ورقة إجابة البابل شيت والالتزام بتظليل الإجابات الصحيحة، مع نقل وكتابة البيانات بشكل واضح في كراسة الإجابة.