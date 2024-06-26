عاجل.. مواجهات مع الاحتلال فى بلدة العيساوية الفلسطينية

اندلعت مواجهات وصفت بـ"العنيفة" مع قوات الاحتلال في بلده العيساوية شمال شرق القدس المحتلة في الساعات الأولى من اليو الأربعاء.

وأفاد شهود عيان بأن قوات الاحتلال اطلقت قنابل الغاز والقنابل الصوتية الحارقة تجاه المواطنين ومنازلهم في البلدة.

وأضاف الشهود أن اقتحام البلدة تزامن مع اشتعال النيران في محيط معسكر الاحتلال وفي محيط الجامعة العبرية المقامان على اراضي البلدة.

واستنفرت قوات الاحتلال ودفعت بتعزيزات الى البلدة، بما في ذلك مركبات المياه العادمة التي ضخت مياهها صوب منازل المواطنين ومركباتهم وفي مختلف الشوارع.