كوريا الشمالية تطلق صاروخا باليستيا جديدا

أعلن الجيش الكوري الجنوبي، أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخًا باليستيًا باتجاه البحر، فجر اليوم الأربعاء، وفقا لوكالة “يونهاب” للأنباء.

وأكدت اليابان إطلاق الصاروخ، إذ نقل خفر السواحل التابع لها عن وزارة الدفاع قولها إن "صاروخًا باليستيًا محتملًا أُطلق من كوريا الشمالية".

ويأتي الإطلاق بعد يوم من الذكرى الـ74 لبداية الحرب الكورية.

وحسب صحيفة “اليابان تايمز”، يبدو أن الصاروخ سقط بعد دقائق فقط من إطلاقه، ويشير زمن الرحلة القصير إلى أن السلاح ربما كان صاروخًا قصير المدى.

ومن غير المعتقد أن الصاروخ سقط داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان، والتي تمتد لمسافة 200 ميل بحري (370 كيلومترا) من ساحلها.