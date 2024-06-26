الأربعاء 26 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تموين القاهرة: ارتفاع معدلات توريد القمح ليبلغ 17 ألفا و24 طن حتى الآن

القمح
القمح

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية ارتفاع معدل توريد القمح في الموسم المحلي الجديد على مستوى محافظة القاهرة ليبلغ 17 ألفا و24 طن حتى الآن. 

وكشف مدير تموين القاهرة أنه بلغ إجمالى توريد واستلام القمح  حتى الآن من بداية موسم حصاد القمح 6922 طنا بصومعة المطرية، 5111 طن أقماح ببنكر عزبة الوالدة، 4780 طنا بصومعة التبين، 211 طنا بمركز تجميع التبين، ليصل إجمالي ما تم توريده على مستوى العاصمة 17024 طنا بدرجة نقاوة عالية الجودة.

وأكد ناصـر ثابت، وكيل اول وزارة التموين بالقاهرة، استمرار التنسيق  مع والمزارعين وكافة الأجهزة المعنية فى هذا الشأن من أجل تسهيل كافة الإجراءات في أثناء الاستلام وتذليل العقبات التى تعوق عمليات التوريد، مشيرًا إلى المتابعة اليومية والمراقبة لعمليات استلام القمح، وفحصه من قبل اللجان المختصة بذلك على مستوى المحافظة، وذلك بمتابعة الأعمال الجارية بشأن توريد القمح إلى الصوامع والهناجر والبناكر المخصصة لتخزين القمح في موسم توريد القمح.

ويتابع وكيل أول وزارة التموين ومدير تموين العاصمة ناصـــــر ثابت عبد السلام أعمال اللجان الخمس المقامة بالأماكن المخصصة لتخزين القمح على مستوى محافظة القاهره وما يجري لتوريد الأقماح لاستقبال موسم حصاد القمح، وذلك فى وجود اللجان الفنية المتخصصة لفرز واستلام القمح المحلى والتى تعمل من الساعة الثامنة صباحا وحتى السادسة مساءً بما فى ذلك العطلات الرسمية والإجازات.

وأكد ناصـرثابت وكيل أول وزارة التموين بالقاهرة على استمرار التنسيق التام مع المزارعين وكافة الأجهزة المعنية فى هذا الشأن من أجل تسهيل كافة الإجراءات في أثناء الاستلام وتذليل العقبات التى تعوق عمليات التوريد، مشيرًا إلى توافر المتابعة اليومية والمراقبة لعمليات استلام القمح، وفحصه من قبل اللجان المختصة بذلك على مستوى المحافظة، لافتا إن توريد القمح في الشون والصوامع مستمر حتى الانتهاء من بداية موسم الحصاد، في 15 أبريل 2024.

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يأتى ذلك تنفيذا للقرار الوزاري الذي  أصدره الدكتور على المصيلحى وزير التموين والذي يقضي ببدء موسم توريد محصول القمح المنتج محليًا موسم 2024 لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية اختياريًا على أن يبدأ موسم التوريد اعتبارًا من 15/4/2024 حتى 15/8/2024.

يذكر أن  قرار وزارة التموين قد حدد أسعار القمح المحلى المورد بالأسعار الآتية:

سعر الإردب زنة 150 كجم لدرجه نقاوة 23.5  بسعر 2000 جنيه.
سعر الإردب زنة 150 كجم لدرجة نقاوة 23  بسعر 1950  جنيها.
سعر الإردب زنة 150 كجم لدرجه نقاوة 22.5  بسعر 1900 جنيه.

وذلك لجميع الأصناف المنزرعة محليًا على أن تكون خالية من الإصابة الحشرية والرمل والزلط وبدرجة نظافة لا تقل عن 22.5 قيراط.

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