سر الفوز في لعبة الحياة.. استراتيجيات النجاح من فيليب هيسكيث

إذا كنت تريد أن تكون لك طريقتك الخاصة في كسب المال وعيش الحياة والحصول على الشهرة فإن كتاب الحياة لعبة ضاعف الفوز بها للكاتب فيليب هيسكيث يساعدك في ذلك حيث يقدم لك أقوى تقنيات التأثير والإقناع التي تمكنك من تحقيق ما كنت تعتقد أنه مستحيل، الحياة لعبة وهذا الكتاب سيساعدك في تحديد الفرص شريطة أن تتبع النصائح فقد حان الوقت لتمسك بعجلة القيادة وتقدم أفضل ما لديك.

وفي السطور التالية نتناول بعض الأفكار التي وردت في كتاب الحياة لعبة ضاعف الفوز بها:

الناس يشترون الأشياء من منطلق عاطفي ويبررون شراءهم لها بشكل منطقي المنطق هو اللغة التي يتحدث بها العقل الواعي ويفهمها أما العاطفة فهي اللغة التي يتحدث بها العقل الباطن ويفهمها 95 % من أفكارنا موجودة في العقل الباطن الناس يفسرون الأحداث بطرق مختلفة ورؤيتهم للأشياء تختلف عن رؤيتك لها يمتلك كل الأشخاص احتياجات مختلفة وعادات مختلفة الناس يحبون من يشبهونهم، فهم يحبون من يلبس مثلهم ويتصرف مثلهم والمدخنون يميلون لبعضهم لأنهم متشابهون، وفي الاجتماعات يكون لطيفًا احتساء القهوة معًا ليس لأنك تحتاج إلى القهوة بل لأنكم تتشاركون تجربة معينة معًا، فأنتم متشابهون الناس يحبون الأشخاص الذين يتوافقون معهم والذين يرون فيهم انعكاسًا لتصرفاتهم ولغة جسدهم، والناس يحبون من يحترمون معتقداتهم وقيمهم وهذا يدل على أن الأمور المشتركة بيننا وبين الآخرين هي التي تساعدنا على خلق علاقات معهم والاختلافات هي التي تجعلهم مثيرين أو مزعجين يحب الناس الأشخاص الذين يستمعون إليهم بصدق ويتحدثون عن اهتماماتهم وكذلك يحبون من يتذكر أسماءهم ويظهر اهتمامًا حقيقيًا بهم، فالطيور على أشكالها تقع لكن للأسف هناك الوجه الآخر للعملة، فالناس في الغالب لا يحبون غيرهم لا لشئ إلا لأنهم ليسوا مثلهم، خذ مثلًا الأعراق والديانات والتعصب عبر العصور ما يفعله معظم الناس هو إعطاء المعلومات فقط بدون التفكير في كيفية تلقي المتلقي لتلك المعلومات إذا أردت أن يحبك الآخرون فلا تزايد على قصصهم، استمع بانتباه شديد وتام، استمع ببساطة لتفهم بشكل حقيقى مشاعرهم تجاه ما يقولونه، استمع إليهم لترى الأشياء وتفهمها من وجهة نظرهم، سيحبونك أكثر وربما تتعلم شيئا أيضًا جاملهم وتحدث عن اهتماماتهم، فأغلب الناس يهتمون بثلاثة أشياء، أنفسهم ومتعتهم ومشكلاتهم لذا عليك أن تتحدث عن تلك الأشياء اظهر اهتمامك الصادق بالشخص الآخر ولا تكن مخادعًا إذا أردت أن تكون قادرًا على الإقناع فأنت تحتاج إلى الاستماع بانتباه شديد وعليك أن ترى الأشياء من وجهة نظر الشخص الآخر 90% من الناس يشكلون 90% من انطباعاتهم عنك في غضون 90 ثانية وفي العادة قبل أن تتحدث يكون ما ترتديه والطريقة التي تمشي بها وتوازنك هي العناصر الرئيسية للإنطباع الأول توصلت إحدى الدراسات إلى أن 55%من التواصل يتم عبر لغة الجسد و38% عبر نبرة الصوت و7 % عبر الكلمات المنطوقة ينقسم الأشخاص الذين تقابلهم في حياتك إلى إيجابيين أو سلبيين، نشطين أو خاملين لذا تعامل بذكاء مع الأشخاص الذين تقابلك وعليك بشتى الوسائل أن تعاملهم كأشخاص نشطين أو واقعيين حدد الاحتياجات العاطفية المختلفة للأشخاص الذين تقابلهم ودعم الأشياء التي يمكنك فعلها بطريقة أفضل من منافسيك،وتذكر أنهم يشترون إما للتخلص من ألم أو لتحقيق رغبة يحملنا الشعور بالخوف أحيانًا على القيام بالشراء وأحيانًا أخرى نقوم بالشراء للتخلص من الألم أو الخوف من الخسارة أو العاقبة إذا لم يفعلوا ذلك، فمثلًا يدخل بعض الناس أبناءهم مدارس خاصة لأنهم يخافون من النتيجة النهائية إذا قاموا بإرسال أبنائهم الى مدارس حكومية، يقوم بعض الناس بالتأمين على حياتهم أو بعض ممتلكاتهم أيضا بسبب الخوف من فقدانها أو ضياعها

إذا كنت تعمل في مجال البيع فهناك مجموعة من الصفات الأساسية التي تجعل المشتري يقتنع بك:

تتحلى بالأمانة تحاول فهم احتياجات العميل تهتم بصدق بشأن العميل، ماذا يريد أو يحتاج؟ تبدي اهتمام دائم حتى بعد البيع ومعرفة كيف تسير الأمور

إليك بعض الأمور التي يجب أن تعرفها عن العملاء:

لا يعرف الناس دوًما ما يريدون

يشتري الناس دائمًا ما يعجبهم بمجرد رؤيته

لا يريد الناس الماركات الرخيصة ولكنهم يريدون رخص الماركات حيث يريد كل شخص أن يحظى بسعر مميز أو صفقة مميزة

الزبون يبحث عن البائع الثقة قبل جودة المنتج، فإذا لم يكن عرض منتجك فريدًا من نوعه.. ستكون أنت الجزء المهم في الصفقة، وهذا كل ما في الأمر

لابد أن تجد فرصة لتتفاعل مع عملائك، كن على تواصل معهم، قم بزيارتهم ولكن من أجل الذوق لابد أن يكون لديك شئ تقوله عندما تذهب لرؤيتهم. فإذا لم تر زبائنك فمن المؤكد أن منافسيك سوف يسبقونك في فعل ذلك

المحادثة هي التي تؤثر في العلاقة لذلك يعتبر عمق الأسئلة التي تطرحها ومحادثتك هي مقياس لعمق علاقتك معهم

اطرح اسئلة جيدة على كل فرد ويجب أن تشعر بما يشعرون به تجاه الأشياء الأكثر أهمية بالنسبة لهم وبعد أن تطرح الأسئلة تعامل مع الإجابات

وفيما يلي بعض الوصايا يقدمها لنا الكاتب فيليب هيسكث من خلال كتابه الحياة لعبة ضاعف الفوز بها :