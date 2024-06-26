منير فخرى يكشف لـ"الشاهد".. كيف تنبأ اللواء العصار بسقوط الإخوان

قال منير فخري عبدالنور، السياسي البارز ووزير السياحة والتجارة والصناعة الأسبق، إنه قبل خروجه من الوزارة بخمسة أيام وبالتحديد يوم 28 يونيو 2012، كان المشير طنطاوي، قد توفى شقيقه، وأقيم العزاء الخاص به ومحمد مرسي كان منتخبًا ورئيسًا للجمهورية، ووقتها قيادات الإخوان سيطرت على قاعة العزاء وكأنهم أصحاب مكان وكانت عملية بها تحدي.

وأضاف "عبدالنور" خلال حواره ببرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أنه قدم واجب العزاء وظل به لفترة طويلة وخرج وخلال ذلك قابل اللواء محمد العصار، وكان يوجد ود بينهما، وقال له هل سنظل نتفرج طويلًا؟ قال له لا لا تخطئ قلنا الجيش يخرج من السياسة والشارع قارئ للديمقراطية وسنحترم كل قواعد الديمقراطية.

وأضاف، أن اللواء العصار قال له: "خد مثل بدول أوروبا الشرقية التي أجرت انتخابات بعد انهيار الحزب الشيوعي والحزب لم ينجح في حل المشاكل التي تراكمت على مدار السنين وفي الانتخابات الثانية سقطوا سقوطًا كبيرًا، وسيحدث عندنا مثل ذلك"، مشيرًا إلى أنه قال له: سيحدث لوحصلت انتخابات ثانية وهي لن تكون ولكن اللواء العصار كان صادقًا وكان أمينًا واقتنعت بصدقه".

تفاصيل البرنامج

يعد "الشاهد" الذي يقدمه الدكتور محمد الباز، على فضائية "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، يرأس تحريره حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ورضا داود.