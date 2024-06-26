الأربعاء 26 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مخاطر استخدام الهاتف المحمول لساعات طويلة على مدار اليوم

هواتف
هواتف

بات الهاتف المحمول جزءًا لا يتجزأ من حياتنا اليومية، وأصبح من الصعب تخيل يوم دون استخدامه.. ومع ذلك، فإن الاستخدام المفرط لهذا الجهاز له تأثيرات سلبية عدة على الصحة الجسدية والنفسية للفرد. 

 

فيما يلي نستعرض بعض المخاطر المحتملة لاستخدام الهاتف المحمول لساعات طويلة على مدار اليوم، وذلك بحسب ما جاء فى موقع “هيلث” الطبي. 

تعرف على الطريقة الصحيحة لحمل الهاتف المحمول للوقاية من آلام اليد والرقبة

التأثير على الصحة الجسدية
إجهاد العينين: النظر إلى الشاشة لفترات طويلة يؤدي إلى جفاف العينين وإجهادهما، ويمكن أن يسبب في النهاية مشاكل بصرية مثل قصر النظر.
 

آلام الرقبة والظهر: الجلوس لفترات طويلة في وضعية غير صحية أثناء استخدام الهاتف يمكن أن يؤدي إلى آلام مزمنة في الرقبة والظهر.
 

الأرق واضطرابات النوم: الضوء الأزرق المنبعث من شاشات الهواتف يمكن أن يؤثر على إنتاج الميلاتونين، وهو الهرمون المسؤول عن تنظيم النوم، مما يؤدي إلى صعوبات في النوم واضطرابات النوم

 

التأثير على الصحة النفسية

الإدمان الرقمي: قضاء ساعات طويلة على الهاتف قد يؤدي إلى نوع من الإدمان، حيث يشعر الشخص بالحاجة المستمرة لتفقد الهاتف حتى دون سبب محدد.


التوتر والقلق: يمكن للاستخدام المفرط لوسائل التواصل الاجتماعي والتعرض المستمر للمحتويات السلبية أن يزيد من مستويات التوتر والقلق.
 

العزلة الاجتماعية: الاعتماد المفرط على الهاتف قد يقلل من التفاعل الشخصي مع الآخرين، مما يؤدي إلى العزلة الاجتماعية وضعف العلاقات الاجتماعية الحقيقية.

 

التأثير على الأداء والإنتاجية
تشتت الانتباه: الاستخدام المفرط للهاتف يمكن أن يكون مصدرًا للتشتت المستمر، مما يؤثر على القدرة على التركيز وإنجاز المهام بكفاءة.
 

انخفاض الإنتاجية: قضاء وقت طويل على الهاتف يقلل من الوقت المتاح لأداء المهام العملية أو الدراسية، مما يؤثر على الإنتاجية العامة.

 

المخاطر الصحية الأخرى
زيادة مخاطر الحوادث: استخدام الهاتف أثناء القيادة أو المشي يمكن أن يؤدي إلى حوادث خطيرة تهدد حياة الفرد والآخرين.
 

التعرض للإشعاعات: رغم أن الدراسات لم تثبت بشكل قاطع تأثيرات الإشعاعات الصادرة عن الهواتف المحمولة، إلا أن هناك مخاوف من التأثيرات الصحية المحتملة نتيجة التعرض المطول لهذه الإشعاعات.

 

كيفية الحد من مخاطر استخدام الهاتف المحمول
لتجنب المخاطر الصحية والنفسية المترتبة على استخدام الهاتف المحمول لساعات طويلة، يمكن اتباع بعض الإرشادات:
تحديد وقت معين للاستخدام: محاولة تحديد أوقات معينة لاستخدام الهاتف والالتزام بها.
 

استخدام الوضع الليلي: تفعيل الوضع الليلي أو تقليل سطوع الشاشة للحد من إجهاد العينين.
 

أخذ فترات راحة منتظمة: أخذ فترات راحة منتظمة لإراحة العينين والجسم.
تعزيز التفاعل الاجتماعي الواقعي: محاولة تعزيز التفاعل الاجتماعي الحقيقي والتقليل من الاعتماد على الهاتف للتواصل.

 

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