منتخب الدنمارك يتأهل لثمن نهائى يورو 2024 بالتعادل مع صربيا

تأهل منتخب الدنمارك إلى دور الـ16 لبطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2024"، وذلك بتعادله السلبي مع صربيا سلبًا بدون أهداف، في المباراة التي جمعتهما على استاد أليانز أرينا بمدينة ميونخ، ضمن منافسات الجولة الثالثة من المجموعة الثالثة بدور المجموعات لبطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2024".

المباراة ظلت شحيحة على مستوى الفرص مع أفضلية للدنمارك بـ 10 محاولات منهم 3 تسديدات على المرمى فقط، مقابل محاولة وحيدة على المرمى لصربيا، لينتهي اللقاء بدون فائز.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد الدنمارك لـ 3 نقاط في المركز الثاني بالمجموعة ليتأهل إلى دور الـ16، فيما تجمد رصيد صربيا عند نقطتين في المركز الرابع برصيد نقطتين ليودع المسابقة.

بذلك ضرب منتخب الدنمارك موعدًا مع ألمانيا في دور الـ16 يوم السبت 29 يونيو في تمام العاشر مساءً بتوقيت القاهرة.