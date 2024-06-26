"فى حفل يوم الوفاء".. رئيس هيئة قضايا الدولة يكرم المستشارين البالغين 70 عاما

انعقد الثلاثاء بنادي مستشاري قضايا الدولة النهري بالزمالك، حفل "يوم الوفاء" لتكريم المستشارين الذين اكتمل عطاؤهم ببلوغهم سن السبعين عامًا، وعلى رأسهم المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني رئيس هيئة قضايا الدولة الذي سيبلغ هذه السن في 15 من شهر أغسطس القادم 2024،.

بالإضافة إلى 17 نائبًا لرئيس الهيئة، وهم:

المستشار أحمد حسين عرفة علي.

المستشار جمال عبد الرازق إبراهيم بخيت.

المستشار مصطفى عراقى مصطفى أبوالعنين.

المستشار جمعة إبراهيك محمد حمودة.

المستشار فاطمة عوض مرسى العايدى.

المستشار محمد أبوالمواهب محمد أبوالحسن.

المستشار محمد علوي علي علوي الجزار.

المستشار سيد زكى نبوى سكر.

المستشار عادل الوردانى السيد البسيوني.

المستشار جمال الدين مصطفى ياسين خلف الله.

المستشار عبدالله البربرى على محمود.

المستشار هناء السيد السيد الخشن.

المستشار محمود أحمد أحمد أحمد موسى.

المستشار وفيق عبد الراضى حسن أحمد.

المستشار نشوى أحمد إبراهيم.

المستشار توفيق عبد الحميد السيد عبد الوهاب.

المستشار محمد عصام حسن سليمان:

كما كرم المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني رئيس قضايا الدولة أسماء عدد 13 من المستشارين الذين وافتهم المنية منذ عام 2023 حتى الآن، وهم المستشارين:

1

المستشار

محمد محمد عبد الجواد بخارينى نائب رئيس.

2

المستشار

عبد النبى صلاح محمد محمد مطر نائب رئيس.

3

المستشار

محمد مصطفى عبد العزيز إسماعيل نائب رئيس.

4

المستشار

أحمد إبراهيم علي شاور نائب رئيس.

5

المستشار

أحمد صلاح أحمد محمد نائب رئيس.

6

المستشار

سلامه إمبابي أحمد محمد دياب نائب رئيس.

7

المستشار

د. عصام أحمد عطية البهجى نائب رئيس.

8

المستشار

سعد سيد أحمد سيد أحمد نشوان نائب رئيس.

9

المستشار

سمير شبل محمد حجازى نائب رئيس.

10

المستشار

صلاح الدين عبد العزيز على نائب رئيس.

11

المستشار

سامح جمال عبده مراد مستشار.

12

المستشار

إسلام شعبان سليمان جاد مستشار م ب.

13



هدى عبد الرحمن عبد الكريم حسانين مندوب.

بدأ الحفل بتلاوة بعض آيات من الذكر الحكيم

ألقى المستشار رئيس الهيئة كلمة في بدايى الحفل استهلّها بطلب من الحضور الوقوف دقيقة حدادا على أرواح من وافتهم المنية من المستشارين منذ عام ٢٠٢٣ حتى الآن، ثم شكر الحضور على هذا التكريم وتقدير جهود شيوخ الهيئة القضائية الذين اكتمل عطاؤهم ببلوغ سن المعاش.

وقال المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس هيئة قضايا الدولة والمتحدث الرسمي باسمها، إنه تم تسليم المستشارين المكرمين شهادة تقدير ودرع الهيئة تقديرًا لما قدموه من خدمات جليلة في خدمة الوطن والدفاع عن مقدراته والمال العام.

وحضر الحفل نواب رئيس الهيئة:

أعضاء المجلس الأعلى الموقر.

والمستشار خالد زين الدين رئيس مجلس إدارة نادي مستشاري قضايا الدولة.

والمستشار عبد العال جرنة رئيس التفتيش الفني.

والمستشار محمد حسن الأمين العام.

والمستشار هاني محمد على رئيس المكتب الفني.

والمستشارون الأمناء العامون المساعدون:

المستشار دكتور فوزي شادي، والمستشار دكتور محمود عرفات، والمستشار وليد عناني، ولفيف من مستشاري الهيئة وأسر المستشارين المنتقلين إلى رحمة الله تعالى.