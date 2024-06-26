الأربعاء 26 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"فى حفل يوم الوفاء".. رئيس هيئة قضايا الدولة يكرم المستشارين البالغين 70 عاما

جانب من الحفل
جانب من الحفل

انعقد الثلاثاء بنادي مستشاري قضايا الدولة النهري بالزمالك، حفل "يوم الوفاء" لتكريم المستشارين الذين اكتمل عطاؤهم ببلوغهم سن السبعين عامًا، وعلى رأسهم  المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني رئيس هيئة قضايا الدولة الذي سيبلغ هذه السن في 15 من شهر أغسطس القادم  2024،.

بالإضافة إلى 17 نائبًا لرئيس الهيئة، وهم:

المستشار  أحمد حسين عرفة علي.

المستشار جمال عبد الرازق إبراهيم بخيت.

المستشار مصطفى عراقى مصطفى أبوالعنين. 

المستشار جمعة إبراهيك محمد حمودة.

المستشار فاطمة عوض مرسى العايدى.

المستشار محمد أبوالمواهب محمد أبوالحسن.

المستشار محمد علوي علي علوي الجزار.

المستشار سيد زكى نبوى سكر.

المستشار عادل الوردانى السيد البسيوني.

المستشار جمال الدين مصطفى ياسين خلف الله.

المستشار عبدالله البربرى على محمود.

المستشار هناء السيد السيد الخشن.

المستشار محمود أحمد أحمد أحمد موسى.

المستشار وفيق عبد الراضى حسن أحمد.

 المستشار نشوى أحمد إبراهيم.

 المستشار توفيق عبد الحميد السيد عبد الوهاب.

المستشار محمد عصام حسن سليمان:

كما كرم المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني رئيس قضايا الدولة أسماء عدد 13 من المستشارين الذين وافتهم المنية منذ عام 2023 حتى الآن، وهم المستشارين:
1
المستشار 
محمد محمد عبد الجواد بخارينى نائب رئيس.
2
المستشار 
عبد النبى صلاح محمد محمد مطر نائب رئيس.
3
المستشار 
محمد مصطفى عبد العزيز إسماعيل نائب رئيس.
4
المستشار 
أحمد إبراهيم علي شاور نائب رئيس.
5
المستشار 
أحمد صلاح أحمد محمد نائب رئيس.
6
المستشار 
سلامه إمبابي أحمد محمد دياب نائب رئيس.
7
المستشار 
د. عصام أحمد عطية البهجى نائب رئيس.
8
المستشار 
سعد سيد أحمد سيد أحمد نشوان نائب رئيس.
9
المستشار 
سمير شبل محمد حجازى نائب رئيس.
10
المستشار 
صلاح الدين عبد العزيز على نائب رئيس.
11
المستشار 
سامح جمال عبده مراد مستشار.
12
المستشار 
إسلام شعبان سليمان جاد مستشار م ب.
13

هدى عبد الرحمن عبد الكريم حسانين مندوب.

بدأ الحفل بتلاوة بعض آيات من الذكر الحكيم

ألقى المستشار رئيس الهيئة كلمة في بدايى الحفل استهلّها بطلب من الحضور الوقوف دقيقة حدادا على أرواح من وافتهم المنية من المستشارين منذ عام ٢٠٢٣ حتى الآن، ثم شكر الحضور على هذا التكريم وتقدير جهود شيوخ الهيئة القضائية الذين اكتمل عطاؤهم ببلوغ سن المعاش.

وقال المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس هيئة قضايا الدولة والمتحدث الرسمي باسمها، إنه تم تسليم المستشارين المكرمين شهادة تقدير ودرع الهيئة تقديرًا لما قدموه من خدمات جليلة في خدمة الوطن والدفاع عن مقدراته والمال العام.

وحضر الحفل نواب رئيس الهيئة:
أعضاء المجلس الأعلى الموقر.
والمستشار خالد زين الدين رئيس مجلس إدارة نادي مستشاري قضايا الدولة.
والمستشار عبد العال جرنة رئيس التفتيش الفني.
والمستشار محمد حسن الأمين العام.
والمستشار هاني محمد على رئيس المكتب الفني.
والمستشارون الأمناء العامون المساعدون:
المستشار دكتور فوزي شادي، والمستشار دكتور محمود عرفات، والمستشار وليد عناني، ولفيف من  مستشاري الهيئة وأسر  المستشارين المنتقلين إلى رحمة الله تعالى.

بنادي مستشاري قضايا الدولة بالزمالك حفل يوم الوفاء اكتمل عطاؤهم ببلوغهم سن السبعين عام ا المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني

مواد متعلقة

احتفالية يوم الوفاء.. قضايا الدولة تكرم الرواد لبلوغهم السن القانوني

الأكثر قراءة

عاجل.. الحوثيون يعلنون استهداف "سفينة إسرائيلية" فى بحر العرب

الكهرباء والبترول تعتذران: تخفيف الأحمال ساعة إضافية مستمر حتى نهاية الأسبوع

الثانوية العامة 2024.. إجابة امتحان الفرنساوى للصف الثالث الثانوى 2024

سعر الفراخ البيضاء والكتاكيت والبيض فى بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 26-6-2024

جدول مواعيد قطع الكهرباء الجديدة فى الإسكندرية

هل يوم الأحد القادم إجازة رسمية فى مصر؟.. يوافق 30 يونيو 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

ليلة الحرب الآتية على بيروت

إبراهيم داود

الوغرات الست

مدحت بشاى

الرئيس وتوجيهاته لمعالجة أزمة الكهرباء

ماجد حبته

مصانع SARAYA اليابانية

سيد الابنودى

شعاع النور فى ظلام أزمة الكهرباء

جلال حمام

انقطاع الكهرباء.. بين جهود الحكومة وغضب الشارع

محمد عبدالعزيز

أزمة الكهرباء: متابعة رئاسية.. اجتماعات وزارية.. ومقترحات شعبية

مدحت بشاى

الرئيس وتوجيهاته لمعالجة أزمة الكهرباء

صور

خروج طلاب الثانوية العامة من اللجان بعد أداء امتحان اللغة الثانية

لحظات فارقة.. أهالى طلاب الثانوية العامة بروض الفرج ينتظرون أبناءهم أمام اللجان

لحظات فارقة.. توافد طلاب الثانوية العامة على لجان الامتحانات

محطة تل أبيب

المزيد

المجاعة تهدد بفناء غزة.. وتحذيرت من كارثة غير مسبوقة

لماذا الحرب مع حزب الله ستكون صعبة على إسرائيل؟

إسرائيل تستهدف منزلًا لعائلة إسماعيل هنية بمخيم الشاطئ بقطاع غزة مجددا