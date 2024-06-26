الأربعاء 26 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

لبنان يطالب مجلس الأمن بتمديد عمل اليونيفيل عاما جديدا

مجلس الأمن
مجلس الأمن

أودعت وزارة الخارجية اللبنانية، أمس الثلاثاء، رسالة إلى بعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك موجهة من وزير  الخارجية عبدالله بوحبيب إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش تتضمن طلب لبنان تجديد ولاية قوات اليونيفيل لسنة إضافية.
 

وأكدت الرسالة على تقدير لبنان للدور الذي تضطلع به قوات حفظ السلام في الجنوب كما تمسكه بتطبيق القرار ١٧٠١ (٢٠٠٦) كاملًا، بحسب ما أورده موقع النشرة اللبناني.
 

وفي سياق متصل، أطلق جندي في جيش الاحتلال الإسرائيلي الثلاثاء الرصاص على سيارة تابعة لقوات الأمم المتحدة في جنوب لبنان "اليونيفيل".

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