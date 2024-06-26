البريكس تقرر إيقاف قبول أعضاء جدد بالمجموعة بشكل مؤقت

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، إن دول البريكس قررت "التوقف مؤقتا" فيما يتعلق بقبول أعضاء جدد.

وأضاف لافروف في اجتماع مع رئيس مجلس النواب البيلاروسي ناتاليا كوتشانوفا: "بأغلبية ساحقة، قررت الدول الـ 10 التوقف مؤقتًا مع الأعضاء الجدد "لاستيعاب" الأعضاء الجدد الذين ضاعفوا الرابطة".

وأردف لافروف، الذي يقوم بزيارة رسمية إلى بيلاروسيا: "في الوقت نفسه، نعمل على تصنيف فئات الدول الشريكة كمراحل تسبق العضوية الكاملة، وسندعم أصدقاءنا البيلاروسيين كعدد من الدول الأخرى ذات التفكير المماثل".

وعُقد اجتماع لوزراء خارجية دول البريكس في نيجني نوفجورود يومي 10 و11 يونيو.