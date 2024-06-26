الأربعاء 26 يونيو 2024
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منير فخرى يكشف لـ"الشاهد"عن أخطاء وقع فيها مرسى وجماعته أدت إلى إسقاطه

منير فخري عبدالنور
منير فخري عبدالنور

قال منير فخري عبدالنور، السياسي البارز ووزير السياحة والتجارة والصناعة الأسبق، إن موقف القوات المسلحة بعد يوم الاحتفال بـ6 أكتوبر وهو يوم النصر للقوات المسلحة تغير، خاصة بعدما وجدنا قتلة الرئيس السادات بمقدمة الاحتفال.
وأضاف "عبدالنور" خلال حواره ببرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن المشهد كان عبثيًا  وهو دليل على الاختلاف في التوجه والثقافة والفكر والوطنية لأنه من الممكن أن أختلف مع شخص ولكنه في النهاية السادات رمز ويجب أن يحترم وهو صاحب قرار الحرب والسلام.

وتابع، أن الأخطاء التي تراكمت يومًا بعد يوم وأدت إلى 30 يونيو 2013 لأن الشعب لم يتقبل على الإطلاق هذه الاخطاء لأن الخطأ بالتحديد فادح، مشيرًا إلى أن مرسي وقع في خطأين الأول إقالة النائب العام وهو دستوريًا محصن وتعيين نائب عام حتى يقبض لهم يمينا ويسارا على كل من يعارضهم والقانونين لم يتقبلوه على الإطلاق.

وأكمل أن الإعلان الدستوري الذي جعل كل قراراته محصنة بما يخالف الدستور وصدر هذا القرر يوم 21 نوفمبر وفي أقل من ساعتين بعدها وبدون أي ترتيب أو اتصال بين القوى المدنية المختلفة انتقلت قيادات هذه القوى المدنية إلى حزب الوفد للتعبير عن موقفهم، وتم تشكيل جبهة الإنقاذ.

تفاصيل البرنامج

يعد "الشاهد" الذي يقدمه الدكتور محمد الباز، على فضائية "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، يرأس تحريره حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ورضا داود.

منير فخري عبدالنور مرسى خطأين اقالة النائب العام القوات المسلحة الحرب جبهة الإنقاذ

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