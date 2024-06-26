الثلاثاء 25 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

روسيا وأوكرانيا تتبادلان 180 أسيرا

روسيا وأوكرانيا
روسيا وأوكرانيا

أعلنت وزارة الخارجية الإماراتية، أمس الثلاثاء، عن نجاح جهود وساطة أجرتها الدولة بين روسيا وأوكرانيا، أدت إلى إتمام عملية تبادل أسرى حرب شملت 180 أسيرا من كلا الجانبين.

 

ويأتي نجاح الوساطة الجديدة، التي تعتبر الخامسة من نوعها منذ بداية العام الجاري، تجسيدا لعلاقات الصداقة والشراكة التي تجمع الإمارات بالبلدين، واعتبارها وسيطا موثوقا به لدى الطرفين.

 

وأكدت الخارجية الإماراتية على استمرار مساعي الدولة في دعم كافة الجهود والمبادرات، التي تهدف إلى الوصول لحل سلمي للنزاع بين البلدين.

 

وفي السياق ذاته، أعلنت روسيا أنها تبادلت 90 أسير حرب أوكراني مع 90 جنديا روسيا محتجزين في أوكرانيا، بعد الاتفاق الذي توسطت فيه دولة الإمارات.

 

وقالت وزارة الدفاع الروسية على "تلجرام": "نتيجة لعملية التفاوض، أعيد 90 جنديا روسيا كانوا معرضين لخطر الموت في الأسر من أراض يسيطر عليها نظام كييف".

 

وأضافت: "في المقابل، سلم 90 أسير حرب من القوات المسلحة الأوكرانية".

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