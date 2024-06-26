الثلاثاء 25 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عاجل.. الحوثيون يعلنون استهداف "سفينة إسرائيلية" فى بحر العرب

الحوثيون
الحوثيون

أعلنت جماعة الحوثي، مساء أمس الثلاثاء، استهداف "سفينة إسرائيلية" في بحر العرب.

وقالت الجماعة اليمنية في بيان إنها استهدفت سفينة "MSC SARAH V" الإسرائيلية، مشيرة إلى أن "الإصابة كانت دقيقة ومباشرة".

وأعلنت أن "تنفيذ هذه العملية النوعية كان بصاروخ باليستي جديد، دخل الخدمة بعد الانتهاء وبنجاح من العمليات التجريبية".

وأضاف الحوثيون: "يتميز الصاروخ بالقدرة على إصابة الأهداف بشكل دقيق وعلى مسافات طويلة، كما أثبتت هذه العملية ذلك".

وفي الأشهر الأخيرة، نفذ الحوثيون هجمات عدة في البحر الأحمر وبحر العرب بالصواريخ والطائرات والزوارق المسيّرة، تستهدف السفن المتجهة إلى إسرائيل أو المرتبطة بها، مما أضر حركة الملاحة في المنطقة بشدة.

وتقول الجماعة إنها تشن هذه الهجمات "نصرة لقطاع غزة"، الذي يتعرض لحرب مدمرة من جانب إسرائيل منذ أكثر من 8 أشهر.

وفي المقابل، توجه الولايات المتحدة وبريطانيا ضربات لمواقع الحوثيين داخل اليمن أو تستهدف قواتها البحرية.

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