الأربعاء 26 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

جدول مواعيد قطع الكهرباء الجديدة فى الإسكندرية

جدول قطع الكهرباء
جدول قطع الكهرباء بالإسكندرية

تطبق محافظة الإسكندرية مواعيد قطع الكهرباء في الأحياء المختلفة بحسب جدول تخفيف الأحمال الجديد عقب زيادة مدة قطع الكهرباء لثلاث ساعات أساسية يوميًا والتي تستمر حتى نهاية الأسبوع الجاري لتعود مواعيد الانقطاع إلى ساعتين الأسبوع المقبل.


مواعيد قطع التيار الكهربائي بالإسكندرية

ووفق خطة تخفيف الأحمال بالإسكندرية والتي تنفذها شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء تنقسم مواعيد انقطاع الكهرباء إلى 11مجموعة تبدأ من الثانية ظهرًا وحتى الثامنة مساءً ليزداد كل موعد ساعة إضافية عن الجداول المعلنة مسبقًا، كما شهدت المحافظة خلال يومي الأحد و الإثنين خطة طوارئ بواقع انقطاع ساعتين ليلًا تم تطبيقها على كافة المجموعات تبدأ من العاشرة مساءً وحتى الرابعة فجرًا.


جدول قطع الكهرباء بالإسكندرية

وتبدأ فترة انقطاع الكهرباء وعودة التيار الكهربائي بحسب المجموعات في المواعيد التالية:


- المجموعة (1و3و6) من الساعة الرابعة عصرًا بدلًا من الساعة الخامسة وتمتد حتى الخامسة.

- المجموعة ( 2و4و5) من الساعة الخامسة مساءً بدلا من السادسة  وتستمر حتى الثامنة مساءً.


- المجموعات (8 و9) من الساعة الثالثة عصرًا بدلا من الرابعة وتمتد حتى السادسة مساءً.


-المجموعات (7 و10 و11) من الساعة الثانية ظهرًا بدلا من الساعة الثالثة، ويمتد حتى الخامسة مساءً.


وكان قد أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اليوم، عدة قرارات وإجراءات عاجلة لحل أزمة انقطاع التيار الكهربائي.

 

وتضمنت الإجراءات توقف انقطاع التيار الكهربائي بالكامل اعتبارًا من الأسبوع الثالث من شهر يوليو  حيث سيتم التوقف تمامًا عن انقطاع الكهرباء عن المواطنين في منازلهم والمصانع وكل المنشآت.

 

كما أوضح أنه تستمر مدة تخفيف الاحمال 3 ساعات خلال الأسبوع الجاري فقط، والعودة إلى تخفيف الأحمال ساعتين يوميا من الأسبوع الأول من يوليو، وتطبيق غلق المحلات التجارية الساعة 10 مساءً لترشيد استهلاك الكهرباء

 

وأكد أنه لا توجد أزمة توليد طاقة ولا نقل ولكنها أزمة تدبير الوقود، حيث تم تخصيص 1.180مليار دولار لقضاء فصل الصيف دون انقطاع للكهرباء.

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