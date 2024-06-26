يورو 2024.. إنجلترا تتعادل مع سلوفينيا سلبيًا وتتأهل لدور الـ16

تأهل منتخب إنجلترا إلى دور الـ 16 ببطولة يورو 2024، بعد التعادل مع سلوفينيا سلبيًا في الجولة الأخيرة من دور المجموعات.

وتصدرت إنجلترا المجموعة الثالثة برصيد 5 نقاط، بينما وقع منتخب سلوفينيا في المركز الثالث برصيد 3 نقاط وينتظر فرص تأهله ضمن أفضل ثالث.

مجريات اللقاء

في الدقيقة 4 كان التهديد الأول من سلوفينيا عن طريقة سيسكو، برأسية مرت تصدى لها بيكفورد.

وفي الدقيقة 18، أرسل يانكا لاعب سلوفينيا عرضية مرت بجوار بيكفورد.

وسدد هاري كين بالدقيقة 29، من خارج منطقة الجزاء لكنها تصدى لها أوبلاك بسهولة.

وفي الدقيقة 40 أرسل تريبير عرضية قوية، مرت من أمام هاري كين الذي كان على بضعة أمتار من مرمى أوبلاك.

واستمر استحوذا إنجلترا في الشوط الثاني على اللقاء بأكمله وسط تكتل دفاعي من سلوفينيا.

وتوغل ديكلان رايس بالدقيقة 74 داخل منطقة الجزاء، وسدد كرة علت مرمى أوبلاك.

وأضاع كول بالمر البديل فرصة هدف الفوز، بالدقيقة الأخيرة بتسديدة غير متقنة داخل منطقة الجزاء بعدما وضعه هاري كين منفردًا بالمرمى.

يورو 2024.. تغيير وحيد في صفوف إنجلترا.. وسيسكو يقود سلوفينيا

وجاء تشكيل إنجلترا كالآتي:

حراسة المرمى: بيكفورد

خط الدفاع: ووكر، ستونز، جيهي، تريبير

خط الوسط: كالاجير، رايس، بيلينجهام

خط الهجوم: ساكا، كين، فودين

بينما جاء تشكيل سلوفينيا كالآتي:

حراسة المرمى: أوبلاك

خط الدفاع: كانريتش، دراكوسيتش، بيجول، جنزا

خط الوسط: ستوجانوفيتش، إيلسنيك، سيرين، ملاكار

خط الهجوم: سيسكو، سوبرار