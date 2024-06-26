شروط الالتحاق بمدارس التكنولوجيا التطبيقية فى الوادى الجديد

أعلنت محافظة الوادى الجديد تحديد الحد الأدنى للقبول بمدرسة WE للتكنولوجيا التطبيقية بالوادي الجديد للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2024 /2025 والذي لايقل مجموعه عن 225 درجة على يتم سداد المصروفات الدراسية بالتقسيط على دفعات؛ تيسيرًا على أولياء الأمور، وقيمتها كالتالي:

الصف الأول ( 6000 جنيهًا)، الصف الثاني ( 7000 جنيهًا) الصف الثالث ( 8000 جنيهًا)



واكد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد ان مدرسة We للتكنولوجيا التطبيقية هي مدرسة تكنولوجيا تهدف إلى توفير تعليم تطبيقي في مجالات التكنولوجيا والبرمجة. وهي مدارس حكومية وبها عدة أقسام.

وتقدم مدارس we مناهج معتمدة دوليا وعلى أعلى مستوى في تخصصي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتي تم تصميمها وإعدادها من قبل مجموعة من أساتذة الجامعات والخبراء المتخصصين في المجال وتوفر المدارس تدريب عملي بمعامل وورش مجهزة بأحدث الأجهزة والتقنيات التكنولوجية وكذلك تدريب ميداني للطلاب داخل المواقع الفنية بالشركة المصرية للاتصالات والشركات التابعة بهدف تعليم الطلاب المهارات الفنية المطلوبة لبناء فني محترف يدرك ثقافة العمل المعاصر ولديه القدرة على الانخراط في سوق العمل.

محافظ الوادي الجديد يعتمد درجات القبول بمدارس التعليم الثانوي الفني

اعتمد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، درجات القبول بمدارس التعليم الثانوي الفني للعام الدراسي ٢٠٢٤/٢٠٢٥، للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية لهذا العام، وفقًا للقدرة الإستيعابية لمدارس التعليم الفني بالمراكز المختلفة.

وأوضح المهندس سيد عبد العزيز وكيل التعليم بالمحافظة، أنه تم تشكيل لجان لتحليل نتائج الشهادة الإعدادية وتم تحديد مجموع القبول كالتالي:

إدارة الخارجة التعليمية:

مدرسة الخارجة الثانوية الصناعية العسكرية ( بنين ) ٢١٠ درجة، مدرسة الخارجة الثانوية الصناعية بنات ١٤٠ درجة، مدرسة المروة الثانوية التجارية ٢٣٠ درجة ( بنين وبنات )، مدرسة الخارجة الثانوية الزراعية ١٤٠ درجة للبنين و ٢٤٠ للبنات.

إدارة الداخلة التعليمية:

مدرسة موط الصناعية للبنين ١٤٠ درجة، مدرسة موط الثانوية الفنية للبنات ١٤٠ درجة، مدرسة موط الثانوية التجارية ٢٥٥ درجة بنين وبنات،

مدرسة موط الزراعية ١٥٠ درجة بنين وبنات.

إدارة الفرافرة التعليمية:

مدرسة الفرافرة الثانوية الصناعية المشتركة ١٥٠ درجة بنين و١٩٠ درجة بنات، مدرسة ابو بكر الصديق الثانوية الصناعية ١٦٠ للبنين و١٤٠ للبنات، مدرسة الفرافرة الثانوية الزراعية ١٤٠ درجة للبنين والبنات.

إدارة بلاط التعليمية:

مدرسة بلاط الثانوية الزراعية ١٤٠ درجة للبنين والبنات.

إدارة باريس التعليمية:

مدرسة باريس الثانوية الزراعية ١٤٠ بنين وبنات.