منير فخرى لـ"الشاهد": الإخوان حاولوا السيطرة على مفاصل الدولة كلها

قال منير فخري عبدالنور، السياسي البارز ووزير السياحة والتجارة والصناعة الأسبق، إن يوم 26 يونيو 2013، آخر خطبة ألقاها مرسي قال أنتم لا تريدون التعاون معنا وذكر اسم منير فخري.

وأضاف "عبدالنور" خلال حواره ببرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أنه قد عقد رهانًا على نهاية حكم الإخوان وذلك لمحاولتهم السيطرة على مفاصل الدولة وهذا رأيناه خلال 12 شهرًا وعندما تعود لمواقف مختلفة ترى أن هدفهم كان السيطرة على الدولة في كل شيء.

تفاصيل البرنامج

يعد "الشاهد" الذي يقدمه الدكتور محمد الباز، على فضائية "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، يرأس تحريره حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ورضا داود.