الأربعاء 26 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصرع شخصين فى حادث تصادم بين دراجة بخارية وسيارة بالبحيرة

حادث تصادم موتوسيكل
حادث تصادم موتوسيكل

لقي شخصين مصرعهما في الحال، مساء الثلاثاء، جراء وقوع حادث تصادم بين دراجة بخارية "موتوسيكل"، وسيارة نصف نقل بطريق الخرطوم - مركز بدر بمحافظة البحيرة، وتم نقل الجثتين إلي ثلاجة حفظ الموتى بمستشفي بدر المركزي تحت تصرف جهات التحقيق، وحرر محضر بالواقعة، وجاري العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وظروفها وملابساتها وسرعة استخراج تصاريح الدفن. 

 

إخطار الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة بالحادث:

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارا من مأمور مركز شرطة بدر، يفيد وقوع حادث تصادم بين دراجة بخارية "موتوسيكل"، وسيارة نصف نقل بطريق الخرطوم - مركز بدر، مما نتج عنه وفاة شخصين وتم نقلهما إلى ثلاجة حفظ الموتي بمستشفى بدر المركزي، تحت تصرف النيابة العامة وحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة العامة بمركز شرطة كوم حمادة برئاسة المستشار إبراهيم المنشاوي رئيس النيابة  لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وظروفها وملابساتها وسرعة استخراج تصاريح الدفن. 

 

الانتقال إلى مكان وقوع وفحص الحادث:

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة بدر لمكان الواقعة وبالفحص تبين أن الحادث أسفر عن مصرع، كلا من:- عبد الله نصر محمد عسل،   17 عاما، طالب، الشرقاوي أدهم الشرقاوي، 17 عاما، طالب، ومقيمان مركز بدر، وتم نقل الجثتين إلي ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى بدر المركزي، تحت تصرف جهات التحقيق التي باشرت التحقيقات في الحادث للوقوف على أسبابه وملابساته.

 

وتم تحرير المحضر اللازم وجاري العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة. 

 

من ناحية اخرى شهدت محافظة البحيرة  عصر اليوم إصابة  10 أشخاص بجروح وكسور وكدمات متفرقة فى جميع أنحاء الجسم اثر وقوع حادث تصادم بين سيارتين بدائرة مركز شرطة بدر وتم نقل المصابين إلى المستشفى العام لتلقى العلاج اللازم. 

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