الأربعاء 26 يونيو 2024
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منير فخرى يكشف لـ"الشاهد" سبب رفضه تولى حقيبة وزارة السياحة بعهد الإخوان

منير فخري عبدالنور
منير فخري عبدالنور

قال منير فخري عبدالنور، السياسي البارز ووزير السياحة والتجارة والصناعة الأسبق،إن  هشام قنديل، رئيس الوزراء في عهد الإخوان، عرض عليه تولي وزارة السياحة وترجاه أن يقبلها بعد رفض عدد من الوزراء تولي حقائب وزارية ومنهم وزير التموين.
 

وأضاف "عبدالنور" خلال حواره ببرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أنه قال لهشام قنديل إنه يرفض تولي وزارة السياحة لأنه مختلف معهم وسيختلفوا من أول جلسة ولكنه لن يختفي من الساحة السياسية.
 

وأشار إلى أن قنديل طلب مقابلته وبالفعل قابله في وزارة الاستثمار ووقتها أخبره أنه ليس مريضًا ولكنه لا يستطيع العمل مع الإخوان لأنه مختلف معهم.  
 

وتابع، أنه لم يتحدث مع أحد من أعضاء حزب الوفد حول المنصب المعروض عليه لأنه لم يكن لديه استعداد ليكمل، مشيرًا إلى أنه في شهر يوليو السابق للأحداث كان يقول للناس حوله إنه سيرفض الوزارة ويؤكد لهم أنها ليست وظيفة لانه لابد أن يكون معه فريق متناغم ولهذا لم يأخذ رأي أحد في رفض الوزارة.

 

وأشار إلى أن الدكتور كمال الجنزوري، طلب منه قبول الوزارة، ولكنه لم يقبل وخلال جلسته مع هشام قنديل طلب منه ترشيح شخص للوزارة فأخبره باسم شخصين، وبعدها جاء هشام زعزوع، وطلب منه قنديل أن يحدثه في الهاتف لأنه يخشى من رفضه وعندما أخبر "زعزوع" طلب منه التفكير ولكن الأخير قال له غير موافق والأمر لا يحتاج للتفكير وأخبر "قنديل بذلك. 
 

تفاصيل البرنامج

يعد "الشاهد" الذي يقدمه الدكتور محمد الباز، على فضائية "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، يرأس تحريره حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ورضا داود. 

منير فخري عبدالنور هشام قنديل الإخوان وزارة السياحة كمال الجنزوري

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