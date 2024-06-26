كاتب سودانى للدستور: مايحدث فى جبل موتا تكرار لسيناريوهات سابقة بالمدن السودانية

قال طاهر المعتصم الكاتب الصحفي السوداني، للأسف الشديد يعاد تكرار سيناريوهات سابقة في عدد من مدن السودان كما حدث في نيالا، وكما حدث في القنينة.

وأضاف المعتصم في تصريحات خاصة للدستور، حدث في عدد من عواصم الولايات السودانية، حيث أن قوات الزعم السريع هاجمت جبل مويا، وبحسب التقارير صحفية محلية.

وتابع المعتصم أن الميليشا المتمردة استحوذت على الجبل، والآن تهاجم مدينة سنار وهي مدينة هامة جدا.

جغرافيا ملتقى طرق

وأضاف المعتصم، جغرافيا، هي ملتقى طرق، للأسف عدد من النازحين الذين كانوا في ولاية الجزيرة، وعندما غادروها بعد اجتياح الدعم السريع في ديسمبر الماضي، يمموا صوبة النار، الآن هم في رحلة نزوح ثانيه.

كما أنه من المتوقع أن نستمع إلى الأنباء الأليمة عن انتهاكات ترتكب تجاه مدنيين، إذا أن الدعم السريع، وأصبحت عادته كل ما دخل مدينة استباحها، و هدد المدنيين.

وكان قد قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) يوم الاثنين إن السودان يواصل الانزلاق نحو الفوضى مع تفاقم الأزمة الإنسانية.



كما أن "إن حياة 800 ألف شخص - من النساء والأطفال والرجال والمسنين والأشخاص ذوي الإعاقة - معلقة على المحك مع استمرار القصف والقصف في المناطق المكتظة بالسكان، مما يتسبب في أضرار واسعة النطاق وطويلة الأمد للمدنيين ويعطل بشدة وقال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في آخر تحديث له يوم الاثنين "إنهم يعتمدون بشدة على الخدمات الأساسية".



وأشار إلى أنه على مدى الأشهر الثلاثة الماضية، قد يكون ما يصل إلى 143 ألف شخص قد نزحوا من الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور السودانية، بسبب الاشتباكات بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع شبه العسكرية.



وأودى القتال العنيف في مدينة الفاشر وما حولها بحياة أكثر من 300 شخص، بحسب إبراهيم عبد الله خاطر، المدير العام لوزارة الصحة بولاية شمال دارفور.



ويشهد السودان اشتباكات دامية بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع منذ 15 أبريل 2023. وأودت الصراعات حتى الآن بحياة أكثر من 15550 شخصًا وشردت أكثر من 8.8 مليون شخص على مستوى البلاد، وفقًا للتقديرات الأخيرة لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية.