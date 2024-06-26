محمود بسيونى: أزمة انقطاع التيار الكهربائى عالمية بسبب ارتفاع الحرارة

قال الكاتب الصحفي محمود بسيوني، إن خطاب الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، كان خطابًا في غاية الأهمية شرح خلاله أبعاد الأزمة التي تواجهها مصر في الوقت الحالي والسبب الرئيسي أننا أمام ارتفاعات غير مسبوقة في درجات الحرارة، فهناك أزمة عالمية كبيرة أزمة بيئة، مؤكدًا أن هذه الأزمة ألقت بظلالها على دول تقدمة ودول نامية دول.

وأضاف بسيوني، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن رئيس الوزراء أشار إلى أن أزمة الكهرباء لا تمس المواطن فقط، بل تمس العمل والنشاط الصناعي والنشاط بشكل عام في الدولة المصرية وهذا يؤثر على خطط الإستثمار وخطط عمل المصانع، مؤكدًا أننا أمام مشهد أتصور أننا كنا بحاجة إليه بشكل عاجل لأن هناك سؤال كبير جدا في الشارع المصري منذ أمس مفاده: "لماذا يتم قطع الكهرباء بهذا الشكل ولماذا لم يعلن أحد بشكل واضح ماذا حصل لمرفق الكهرباء؟".

وأوضح، أن الحكومة المصرية استمعت والواضح أيضًا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يتابع وبدأ يعطي أوامر بشكل واضح بأن يتم حل هذه الأزمة.