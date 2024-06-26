الأربعاء 26 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بالأسماء… تفاصيل اختناق 11 طفلا فى حمام سباحة بالدقهلية

حمام سباحة
حمام سباحة

أصيب ١١ طفلا بضيق في التنفس داخل حمام سباحة بأحد أندية الدقهلية.


تلقى اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية إخطارا من اللواء محمد عز مدير المباحث الجنائية يفيد بورود إخطار من نقطة تأمين مستشفى دكرنس العام بوصول ١١ طفلا مصابين بضيق فى التنفس.


وبالفحص تبين وقوع الحادث بنادى ميت رومي داخل (حمام سباحة) بسبب استنشاق مادة كلور وإصابة ١١ طفلا، وهم: 

محمد المتولي ١٠ سنوات مصاب بضيق بالتنفس.

آدم محمود أحمد ١٠ سنوات مصاب بضيق بالتنفس.

 ريتاج رامي جمال إسماعيل ١٤ سنة مصاب بضيق بالتنفس،.

رودينا رامي جمال إسماعيل ١٠سنوات.

عبدالرحمن نبيل عبدالعزيز عبدالمحسن ١٣سنة مصاب بضيق بالتنفس. 

مايا إيهاب حامد محمد ١٠سنوات مصاب بضيق بالتنفس.

ريتال محمد مختار السيد ١٠سنوات مصابة بضيق بالتنفس.

لمى أحمد عوض حسن ١٢سنة مصابة بضيق بالتنفس.

آدم إسلام أحمد ١٠سنوات مصاب بضيق بالتنفس.

أحمد إسلام أحمد ١٢سنة مصاب بضيق بالتنفس.

وأحمد علي أحمد عطا ١٠سنوات مصاب بضيق بالتنفس.

 وتم استكمال علاجهم بمستشفى دكرنس العام.


وعرض المحضر على النيابة العامة لإتخاء الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

داخل حمام سباحة الدقهلية دكرنس ميت رومى استنشاق ماده كلور

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