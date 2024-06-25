الثلاثاء 25 يونيو 2024
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منير فخرى لـ"الشاهد": هشام قنديل طلب منى تولى وزارة السياحة لكننى رفضت

منير فخري عبدالنور
منير فخري عبدالنور

قال منير فخري عبدالنور، السياسي البارز ووزير السياحة والتجارة والصناعة الأسبق، إن يوم الأربعاء الأخير من شهر يوليو بعد حلف محمد مرسي اليمين، اتصل بي  كمال الجنزوري، من أجل إبلاغي بأن اجتماع مجلس الوزراء في الاتحادية.

وأضاف عبدالنور، خلال لقائه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي محمد الباز عبر قناة "إكسترا نيوز": أن في هذا الوقت، كنا في حالة تشتيت، بسبب عدم اتخاذ قرار بالاستمرار في حكومة الإخوان.

وأشار إلى أنه في اجتماع المجلس طلبت الكلمة من الرئيس محمد مرسي، من أجل وضع النقاط على الحروف، حيث لم يكن عندي استعداد للاستمرار في الحكومة أيام مرسي وكان موقفي محسومًا، ليرد عليا مرسي قائلًا: "كلكم عايزين تمشوا زي عزازي ومحافظ الشرقية".

ونوّه بأن دكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء في حكومة محمد مرسي، طلب مني تولي وزارة السياحة في ذلك الوقت لكنني رفضت وقلت له أنا مختلف معكم، ولم يستسلم واستمر في الإلحاح، خاصة بعد رفض وزير التموين الاستمرار في الوزارة.

وتابع أن الكثير من العمال والموظفين في الوزرات المختلفة كانوا يعلمون بأن الوزراء لن يستمروا في هذه الحكومة التي بدأت بقرارات كارثية وغير دستورية.

يعد "الشاهد" الذي يقدمه الدكتور محمد الباز، على فضائية "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، يرأس تحريره حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ورضا داود.

منير فخري الشاهد وزارة السياحة محمد مرسي مجلس الوزراء

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