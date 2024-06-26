إصابة  10 أشخاص بجروح وكسور فى حادث تصادم سيارتين بالبحيرة

أصيب 10 أشخاص بجروح وكسور وكدمات متفرقة بالجسم إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي مع أخرى نصف نقل على طريق مركز بدر عند مدخل قرية الايمان، بدائرة مركز شرطة بدر.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى كوم حمادة العام لتلقى العلاج اللازم وحرر محضر بالواقعة وجارٍ العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وظروفها وملابساتها.

إخطار الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة بالحادث

وتلقى اللواء محمود عبد التواب هويدي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، إخطارا من مأمور مركز شرطة بدر يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين بدائرة المركز، ما نتج عنه إصابة 10 أشخاص بجروح وكسور وكدمات متفرقة فى جميع أنحاء الجسم وتم نقل المصابين إلى مستشفى كوم حمادة العام لتلقى العلاج اللازم وحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

أسماء المصابين فى الحادث

وبالفحص تبين أن الحادث أسفر عن إصابة كل من: م.ص ٣٥ سنة مصاب بكدمه بالصدر والبطن والفخذ الأيمن، ا.ش ٢٥ سنة مصابة بكدمه بالرأس وكدمه بالرسغ الأيسر، ش.ح ١٣ سنة مصابة بكدمه بالفخذ والساق الأيسر، ن.م ٥ سنوات مصابة بكدمة بالرأس والصدر تحت، ا.م ٥ سنوات مصابة بكدمه بالصدر والبطن وجرح بفروة الرأس، ن.ع ١٥ سنة بكدمة بالرأس والصدر،ص.ع ٣ سنوات مصابة بكدمة بالصدر والبطن وجروح بفروة الراس، م.ع ١٥ سنة مصابة بكدمة بالرأس والجبهة، ع.ص ٣٠ سنة مصابة بكدمة بالصدر والبطن والفخذ الأيسر، ه.ع ١٤ سنة مصابة كدمات وسحجات بالرأس، وتم نقل المصابين إلى مستشفى كوم حمادة لتلقى العلاج اللازم وحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.