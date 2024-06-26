الثلاثاء 25 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إصابة  10 أشخاص بجروح وكسور فى حادث تصادم سيارتين بالبحيرة

سيارة إسعاف - إرشيفية
سيارة إسعاف - إرشيفية

أصيب 10 أشخاص بجروح وكسور وكدمات متفرقة بالجسم إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي مع أخرى نصف نقل على طريق مركز بدر  عند مدخل قرية الايمان، بدائرة مركز شرطة بدر. 

وتم نقل المصابين إلى مستشفى كوم حمادة العام لتلقى العلاج اللازم وحرر محضر بالواقعة وجارٍ العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وظروفها وملابساتها. 

إخطار الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة بالحادث

وتلقى اللواء محمود عبد التواب هويدي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، إخطارا من مأمور مركز شرطة بدر يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين بدائرة المركز، ما نتج عنه إصابة 10 أشخاص بجروح وكسور وكدمات متفرقة فى جميع أنحاء الجسم وتم نقل المصابين إلى مستشفى كوم حمادة العام لتلقى العلاج اللازم وحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. 

أسماء المصابين فى الحادث

وبالفحص تبين أن الحادث أسفر عن إصابة كل من: م.ص ٣٥ سنة مصاب بكدمه بالصدر والبطن والفخذ الأيمن، ا.ش ٢٥ سنة مصابة بكدمه بالرأس وكدمه بالرسغ الأيسر، ش.ح ١٣ سنة مصابة بكدمه بالفخذ والساق الأيسر، ن.م ٥ سنوات مصابة بكدمة بالرأس والصدر تحت، ا.م ٥ سنوات مصابة بكدمه بالصدر والبطن وجرح بفروة الرأس، ن.ع ١٥ سنة بكدمة بالرأس والصدر،ص.ع ٣ سنوات مصابة بكدمة بالصدر والبطن وجروح بفروة الراس، م.ع ١٥ سنة مصابة بكدمة بالرأس والجبهة، ع.ص ٣٠ سنة مصابة بكدمة بالصدر والبطن والفخذ الأيسر، ه.ع ١٤ سنة مصابة كدمات وسحجات بالرأس، وتم نقل المصابين إلى مستشفى كوم حمادة لتلقى العلاج اللازم وحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. 

اصابة ١٠ اشخاص تصادم سيارتين مركز بدر البحيرة كوم حمادة

مواد متعلقة

مريض نفسى يلقي بصغيرته فى إحدى المجارى المائية بالبحيرة

تنظيم معرض لتوزيع الملابس الجديدة لدعم الأهالى بـ5 قرى فى أبوالمطامير

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2024 برقم الجلوس عبر بوابة التعليم الفني الرسمي

رسميًا.. ننشر تنسيق القبول بالصف الأول الثانوى العام للمرحلة الأولى بالبحيرة

الحد الأدنى للقبول.. تنسيق الثانوية العامة 2024 في محافظة البحيرة

نائب محافظ البحيرة تستقبل حجاج بيت الله بمجمع مواقف دمنهور (صور)

حُسن الخاتمة.. وفاة معلم وزوجته بالبحيرة أثناء أداء مناسك الحج

استمرار المراجعات النهائية لطلاب الثانوية العامة بالمجان فى البحيرة

الأكثر قراءة

الكهرباء والبترول تعتذران: تخفيف الأحمال ساعة إضافية مستمر حتى نهاية الأسبوع

الثانوية العامة 2024.. إجابة امتحان الفرنساوى للصف الثالث الثانوى 2024

زواج سرى صمد لـ 10 سنوات.. لماذا تصدرت ألفت إمام محركات البحث؟

"جنايات الإسكندرية" توضح أسباب الحكم ببراءة الضابط المتهم في أحداث "شغب سيدي براني"

محافظ الفيوم يعتمد تنسيق القبول بالمدارس الثانوية والدبلومات الفنية 2024 /2025

تدخل حكومى عاجل لمواجهة أزمة انقطاع الكهرباء.. كيف كانت ردود أفعال المواطنين؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

الوغرات الست

مدحت بشاى

الرئيس وتوجيهاته لمعالجة أزمة الكهرباء

ماجد حبته

مصانع SARAYA اليابانية

سيد الابنودى

شعاع النور فى ظلام أزمة الكهرباء

جلال حمام

انقطاع الكهرباء.. بين جهود الحكومة وغضب الشارع

محمد عبدالعزيز

أزمة الكهرباء: متابعة رئاسية.. اجتماعات وزارية.. ومقترحات شعبية

مدحت بشاى

الرئيس وتوجيهاته لمعالجة أزمة الكهرباء

علي سعدة

أقفل الشباك ولا أفتح الشباك

صور

خروج طلاب الثانوية العامة من اللجان بعد أداء امتحان اللغة الثانية

لحظات فارقة.. أهالى طلاب الثانوية العامة بروض الفرج ينتظرون أبناءهم أمام اللجان

لحظات فارقة.. توافد طلاب الثانوية العامة على لجان الامتحانات

محطة تل أبيب

المزيد

المجاعة تهدد بفناء غزة.. وتحذيرت من كارثة غير مسبوقة

لماذا الحرب مع حزب الله ستكون صعبة على إسرائيل؟

إسرائيل تستهدف منزلًا لعائلة إسماعيل هنية بمخيم الشاطئ بقطاع غزة مجددا