عمرو سليمان يوضح خطة الحكومة لإنهاء مشكلة تخفيف الأحمال مع نهاية 2024

قال د. عمرو سليمان، المتحدث باسم حزب حماة الوطن، إن معدل الزيادة على الطلب في الطاقة عالميًا يصحبه تغيير مناخي تعاني منه دول العالم جميعًا وليس في مصر فقط، وما نشهده من زيادة درجات الحرارة العالمية هو مرتبط ارتباط وثيق باستهلاك البشرية لكميات من الطاقة الزائدة عما كانت تحتاجه من قبل ولذا العالم جميعًا يتجه إلى الطاقة النظيفة حاليا ويتجه إلى الطاقة المتجددة بشكل قوي.

وأضاف سليمان، اليوم الثلاثاء، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن ما قاله رئيس الوزراء اليوم وما حدده من تعامل مع الأزمة وسرعة التعاطي معه والردود الواضحة والصريحة، والتي تحدد خطة زمنية في الأسبوع الثالث من يوليو وستوقف الانقطاعات حتى نهاية فصل الصيف والتوجيه الرئاسي بسرعة التعاطي مع الأمر، وإيقاف هذه الانقطاعات والمراعاة بحرارة الصيف لما توجه كثير من الأسر خلال هذا الفصل وحراراته فأعتقد أن الأمر كان مرتبًا صريحًا واضحًا برسائل غاية الوضوح وغاية النظام بعرضها وفي وضع إطار زمني لحلها.

وأوضح، أن الرسالة التي وجهها رئيس الوزراء اليوم في حديثه عن الأزمة الاقتصادية وحلولها التي لا زالت تسير حتى اليوم والمرور من حدة الأزمة والتعاطي معها على مدار الشهور الماضية، أعتقد أن هذا يعطي للعالم مثالًا أن مصر خطواتها ليست خطوات غير مخططة لها إنما خطوات مخططة ومحسوبة، وتسير في طريقها رغم الكثير من الظروف المحيطة والتي لا يسع أي دولة العالم أن تعيش وسط هذه الصعوبات والتحديات بأن تكون قادرة وثابتة فيما تواجهه من تحديات.

