من غير ما تدفعى كتير.. طريقة تحضير الجلاش الحلو فى المنزل

الجلاش الحلو هو من الحلويات الشرقية الشهية التي تحظى بشعبية واسعة في العديد من البلدان العربية. يتميز الجلاش بطبقاته الرقيقة المقرمشة وحشوته اللذيذة. في هذا الموضوع، سنوفر طريقة تحضير الجلاش الحلو في المنزل خطوة بخطوة.



المكونات:

عجينة الجلاش:

- 1 باكيت من عجينة الجلاش (500 جرام)

- نصف كوب من السمن المذاب أو الزبدة المذابة



الحشوة:

- كوبان من المكسرات المشكلة (فستق، لوز، جوز) مفرومة

- نصف كوب من السكر

- ملعقة صغيرة من القرفة المطحونة (اختياري)



الشربات (القطر):

- كوبان من السكر

- كوب من الماء

- ملعقة كبيرة من عصير الليمون

- ملعقة صغيرة من ماء الورد أو ماء الزهر (اختياري)

طريقة التحضير:

تحضير الشربات:

- في قدر على نار متوسطة، نضع السكر والماء ونحرك حتى يذوب السكر تمامًا.

- نترك الخليط على النار حتى يغلي، ثم نضيف عصير الليمون ونخفف النار.

- نترك الشربات يغلي لمدة 10 دقائق، ثم نضيف ماء الورد أو ماء الزهر ونطفئ النار.

- نترك الشربات ليبرد تماما

تحضير الحشوة:

- نخلط المكسرات المفرومة مع السكر والقرفة (إذا استخدمت) في وعاء حتى تتجانس المكونات.

تحضير الجلاش:

- نسخن الفرن إلى درجة حرارة 180 مئوية.

- ندهن صينية فرن مستطيلة بقليل من السمن المذاب.

- نفرد ورقة من عجينة الجلاش في الصينية وندهنها بالسمن المذاب، نكرر العملية مع نصف كمية أوراق الجلاش.

- نوزع خليط المكسرات بالتساوي فوق طبقات الجلاش.

- نواصل فرد أوراق الجلاش المتبقية واحدة تلو الأخرى مع دهن كل ورقة بالسمن حتى نستخدم كل الكمية.

- باستخدام سكين حاد، نقطع الجلاش إلى مربعات أو مستطيلات حسب الرغبة.



الخبز:

- نخبز الجلاش في الفرن المسخن لمدة 30-35 دقيقة أو حتى يصبح لونه ذهبيًا ومقرمشًا.



إضافة الشربات:

- فور خروج الجلاش من الفرن، نسكب الشربات البارد فوقه بشكل متساوٍ.

- نترك الجلاش ليبرد ويمتص الشربات قبل التقديم.

التقديم:



- يمكن تقديم الجلاش الحلو مزينًا ببعض المكسرات الكاملة أو رشة من الفستق المفروم لمزيد من النكهة والمظهر الجميل.