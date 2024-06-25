منير فخرى لـ"الشاهد": رفضت وساطة السفيرة الأمريكية لتولى منصب نائب الرئيس

قال منير فخري عبد النور، السياسي البارز ووزير التجارة والصناعة الأسبق، إن محمد مرسي بدأ في اتخاذ القرارات الكارثية والغير دستورية منذ اللحظة الأولى على دخوله قصر الرئاسة.

وأضاف فخري عبد النور، خلال لقائه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي محمد الباز عبر قناة "إكسترا نيوز": أن من تحمس وتزعم قرار استقالتنا جميعًا من الحكومة، هي الوزيرة فايزة أبوالنجا، بالإضافة إلى وزير العدل، والتنمية المحلية، والدكتور فتحي البرادعي وزير الإسكان، محمد سالم وزير الاتصالات.

وتابع: ذهبنا للدكتور الجنزوري وطلبنا منه أن يتقدم بالاستقالة، وعلى الفور اتصل بالمشير، الذي قال لنا: "روح طمنهم.. المجلس سيجتمع غدًا للسيطرة على الوضع".

ونوه بأن وزارة الجنزوري استمرت لـ 2 أغسطس، مضيفًا أن السفير محمد رفاعة رئيس الديوان في عهد محمد مرسي، دعاني على العشاء في منزله، ووجدت عنده سفيرة الولايات المتحدة الامريكية وزوجها، وعرض علي منصب نائب الرئيس، وهذا كان أمرا غريبا بالنسبة لي.

وتابع: مرسي طلب تعيين 3 نواب له “شاب، امرأة وقبطي”، مؤكدًا ان السفيرة الأمريكية حاولت التوسط لقبول المنصب إلا أنني رفضت.

يعد "الشاهد" الذي يقدمه الدكتور محمد الباز، على فضائية "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، يرأس تحريره حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ورضا داود.