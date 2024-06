إيمان مرسال في القائمة القصيرة لجائزة جان ميشالسكي للأدب

أعلنت جائزة جان ميشالسكي للأدب عن القائمة القصيرة المرشحة لنيل الجائزة في الأدب العالمي لعام 2024، وجاء اسم الكاتبة والشاعرة الأكاديمية المصرية إيمان مرسال، من ضمن الأسماء المرشحة لنيل الجائزة عن كتابها "في أثر عنايات الزيات" ترجمة الكاتب والمستشرق ريشار جاكمون، وتبلغ القيمة المالية للجائزة 50000 فرنك، ومن ضمن الأسماء المرشحة إيرين سولا عن كتابها “أنا أغني والجبل يرقص”، والكاتبة كيت بيتون كتابها البيئة السامة، مايتو بيليزي عن كتابة “مهاجمة اللارض والشمس”، فابيان راضي عن كتابها ”سيرة ذاتية بقلم نينا تشابلدر بس"

جائزة جان ميشالسكي

تمنح جائزة جان ميشالسكي للأدب كل عام منذ عام 2010، وذلك تقديرًا لعمل الأدب العالمي. تكمن أصالتها في جانبها المتعدد الثقافات: فهي تكافئ الأعمال من جميع الأنواع الأدبية، سواء كانت خيالية أو غير خيالية، مهما كانت لغة الكتابة.

وتتكون لجنة التحكيم الدورية، القابلة للتجديد كل ثلاث سنوات، من كتاب معروفين بمهاراتهم اللغوية وانفتاحهم على التنوع الأدبي. كما يتم تخصيص مقعد لفنان مهتم بالأدب.

يُسمح فقط لأعضاء لجنة التحكيم بتقديم أعمال لجائزة جان ميشالسكي، بمعدل عملين سنويًا، ويتم اختيارهم من قراءاتهم الدولية الأخيرة. وبالتالي لا يمكن للمؤلفين ولا دور النشر تقديم عناوينهم للاختيار.

يتم تكريم الفائز بمكافأة قدرها 50000 فرنك سويسري، مما يتيح له الفرصة لتخصيص المزيد من الوقت لعمله الكتابي. ويتلقى أيضًا عملًا فنيًا تم اختياره خصيصًا له.

أما عن هيئة التحكيم فهي كالتالي:

فيرا ميشالسكي هوفمان، رئيسة لجنة التحكيم

ولدت فيرا ميشالسكي هوفمان في عام 1954، وطوّرت مع زوجها جان ميشالسكي مجموعة النشر Libella، الناشطة في أوروبا في مجالات مختلفة، من الأدب إلى الفنون. منذ عام 1987، تم نشر العديد من مؤلفيها باللغات الفرنسية والبولندية والإنجليزية في دور نشر مختلفة بما في ذلك Noir sur Blanc، أو Buchet-Chastel، أو Phébus، أو Wydawnictwo Literackie أو World Editions. في عام 2004، أنشأت فيرا ميشالسكي هوفمان مؤسسة جان ميشالسكي للكتابة والأدب تخليدًا لذكرى زوجها من أجل إدامة التزامهما المشترك تجاه المشاركين في الكلمة المكتوبة، ودعم الإبداع الأدبي وتشجيع ممارسة القراءة.

جوناثان كو

جوناثان كو، مواليد 1961 في برمنغهام، روائي وكاتب سيرة بريطاني. بعد الدراسة في مدرسة الملك إدوارد ثم كلية ترينيتي، حصل على الدكتوراه في الأدب الإنجليزي وقام بالتدريس في جامعة وارويك. اكتسب شهرة عالمية بفضل روايته الرابعة " الوصية باللغة الإنجليزية" (غاليمارد، 1995) والتي فاز عنها بجائزة أفضل كتاب أجنبي عام 1996. وقد فازت الترجمة الفرنسية لأعماله التي نشرتها دار غاليمار بالعديد من الجوائز في بلده الأصلي. حصل على جائزة ميديشي الأجنبية عن روايته " بيت النوم" عام 1998 وجائزة الكتاب الأوروبي عن روايته " قلب إنجلترا" عام 2019. وفي عام 2004، مُنح وسام الفنون والآداب الفرنسي.

كابكا كاسابوفا

ولدت كابكا كاسابوفا عام 1973 في صوفيا، وهي مؤلفة مجموعات شعرية وروايات وقصص واقعية باللغتين البلغارية والإنجليزية. في عام 1992، هاجرت عائلتها إلى نيوزيلندا حيث درست الأدب الفرنسي والروسي والإنجليزي، ثم نشرت نصوصها الأولى قبل أن تستقر في اسكتلندا عام 2005. وقد ترجم آخر عملين لها إلى الفرنسية من قبل مارشيالي، Lisière (2020) و L'écho du lac (2021)، حاز على العديد من الجوائز منها جائزة نيكولا بوفييه، والتنويه الخاص لجائزة الكتاب الأوروبي، وجائزة أفضل كتاب أجنبي في فئة الأعمال الواقعية. وقد تُرجمت أعماله إلى حوالي عشرين لغة. تم نشر Elixir: In the Valley at the End of Time باللغة الإنجليزية بواسطة جوناثان كيب/جراي وولف في ربيع عام 2023.

أندريا ماركولونجو

أندريا ماركولونجو كاتب وصحفي إيطالي، ولد عام 1987 في كريما. هيلينستية وخريجة الآداب الكلاسيكية من جامعة ديجلي ستودي في ميلانو، وهي أصل العديد من الأعمال الناجحة مثل، في Belles Lettres، La langue ingenius (2018)، The Hero's Part (2019) و Etymologies من أجل النجاة من الفوضى ( 2020). وقد ترجمت كتبه في ما يقرب من ثلاثين دولة. وهي أيضًا عضو في لجنة تحكيم جائزة القارة الكبرى وتتعاون مع الصحف الإيطالية والأجنبية، بما في ذلك لاستامبا ولوفيجارو. نُشر عام 2023 بعنوان "إزاحة القمر من مداره"، وهو أحدث أعماله المترجمة إلى الفرنسية بواسطة ستوك، ضمن مجموعة "Ma nuit au musée".

فاليري مريخين

ولدت فاليري ميريخين عام 1969 في باريس، وهي روائية وفنانة بصرية ومخرجة وصانعة فيديو فرنسية. تخرجت من المدرسة الوطنية العليا للفنون في سيرجي بونتواز عام 1994، ونشرت كتبًا فنية قبل الانطلاق في مجال الإنتاج السمعي البصري. أخرجت العديد من الأفلام القصيرة والوثائقية، مثل Pork and Milk (2004) و Valvert (2008)، بالإضافة إلى الفيلم الروائي الطويل En ville مع برتراند شيفر في عام 2011، والذي تم اختياره في نفس العام لأسبوعي المخرجين في عام 2011. كان. نشرت Mon grand-père (1999)، و L'agrume (2001)، و Eau sauvage (2004) التي نشرتها دار Allia، ثم Forêt noire (2012)، و Troisième Personne (2017)، و La jeunesse Artiste (2023) التي نشرتها POL. يُعرض الفن في فرنسا وخارجها، ولا سيما في Jeu de Paume الذي خصص له معرضًا فرديًا في عام 2008.

جونزالو م. تافاريس

جونزالو تافاريس، من مواليد عام 1970 في لواندا، أنغولا، كاتب برتغالي وأستاذ نظرية المعرفة في جامعة لشبونة. واصل مسيرته الأدبية المزدهرة منذ عام 2001، حيث نشر عددًا من الروايات والمجموعات الشعرية والمسرحيات والقصص والمقالات وغيرها من الأعمال غير القابلة للتصنيف. تُرجمت أعماله إلى خمسين لغة، مما جعله واحدًا من الأصوات الرئيسية في الحروف الناطقة بالبرتغالية. حصل على جوائز وطنية ودولية مرموقة، بما في ذلك جائزة خوسيه ساراماغو للقدس عام 2005 وجائزة أفضل كتاب أجنبي لتعلم الصلاة في العصر التقني عام 2010. وفي عام 2022، نُشرت مجلة Journal de la Peste باللغة الفرنسية في مجلة Bouquins et Mythologies. بواسطة فيفيان هامي.

سجون

سجون (سيغورجون بيرجير سيغورسون)، ولد في ريكيافيك، كاتب وشاعر وفنان وكاتب سيناريو وشاعر غنائي آيسلندي، ولا سيما بيورك. حازت على جائزة الأدب الشمالي عام 2005 وجائزة الأدب الأيسلندي عام 2013، روايتها مترجمة إلى خمس وثلاثين لغة، وتشمل بالفرنسية أقل العوالم (2007)، من عينيك تراني (2011)، الصبي من لم يكن موجودًا (2016)، أو حتى أشقر كوم ليه ويتس (2022). أدى تعاونه في كتابة الأغاني لفيلم Dancer in the Dark للمخرج Lars von Trier إلى ترشيحه لجائزة الأوسكار لأفضل أغنية أصلية في عام 2001. وقد شارك مؤخرًا في كتابة سيناريو فيلم The Northman (2022) للمخرج روبرت إيجرز، المستوحى من الفيلم. بواسطة الملاحم الأيسلندية. وهو أيضًا رئيس مركز القلم الأيسلندي.