وفر فلوسك.. طريقة عمل مسكات طبيعية للشعر في المنزل

العناية بالشعر أمر مهم للحفاظ على صحته وجماله، يمكن تحضير مسكات طبيعية في المنزل باستخدام مكونات بسيطة ومتوفرة في هذا الموضوع، سنستعرض بعض الوصفات المنزلية لتحضير مسكات طبيعية للشعر، وذلك بحسب ما جاء فى موقع "هيلث بيوتي الطبي.

ماسك البيض والعسل وزيت الزيتون للشعر

المكونات:

بيضة واحدة

ملعقتان كبيرتان من العسل

ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون

طريقة عمل ماسك البيض والعسل وزيت الزيتون

1. اخفقي البيضة جيدًا حتى تتجانس.

2. أضيفي العسل وزيت الزيتون إلى البيضة المخفوقة وامزجي جيدًا.

3. ضعي المزيج على شعرك من الجذور حتى الأطراف.

4. غطي شعرك بقبعة بلاستيكية واتركي الماسك لمدة 30 دقيقة.

5. اغسلي شعرك جيدًا بالماء والشامبو.

ماسك الأفوكادو والموز وزيت جوز الهند

المكونات:

نصف حبة أفوكادو

موزة واحدة

ملعقتان كبيرتان من زيت جوز الهند

الطريقة:

1. اهرسي الأفوكادو والموز جيدًا حتى تحصلي على خليط ناعم.

2. أضيفي زيت جوز الهند إلى الخليط وامزجي جيدًا.

3. ضعي الماسك على شعرك وافركي بلطف.

4. اتركي الماسك لمدة 20-30 دقيقة ثم اغسلي شعرك بالماء الفاتر والشامبو.

ماسك الزبادي والعسل وزيت اللوز

المكونات:

نصف كوب من الزبادي

ملعقة كبيرة من العسل

ملعقة كبيرة من زيت اللوز

الطريقة:

1. اخلطي الزبادي والعسل وزيت اللوز في وعاء حتى يتجانسوا.

2. ضعي الخليط على شعرك ودلكي فروة رأسك بلطف.

3. اتركي الماسك لمدة 30 دقيقة ثم اغسلي شعرك بالشامبو والماء.

ماسك الحناء وزيت الزيتون

المكونات:

3 ملاعق كبيرة من مسحوق الحناء

نصف كوب من الماء الدافئ

ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون

الطريقة:

1. اخلطي مسحوق الحناء مع الماء الدافئ حتى تحصلي على عجينة ناعمة.

2. أضيفي زيت الزيتون إلى العجينة وامزجي جيدًا.

3. ضعي الماسك على شعرك واتركيه لمدة ساعة.

4. اغسلي شعرك جيدًا بالماء فقط، ويمكنك استخدام الشامبو بعد 24 ساعة.

نصائح عامة لعمل مسكات طبيعية للشعر في المنزل

استخدمي الماسكات مرة إلى مرتين في الأسبوع للحصول على أفضل النتائج.

تأكدي من شطف شعرك جيدًا بعد استخدام الماسكات لتجنب بقاء أي بقايا.

احرصي على استخدام المكونات الطازجة والطبيعية لضمان فعالية الماسك.

بهذه الطرق يمكنك تحضير مسكات طبيعية في المنزل تساعد في تغذية شعرك وتقويته، مما يمنحك شعرًا صحيًا ولامعًا.