مصرع شخصين داخل بيارة بمصنع زيتون فى البحيرة

لقي شخصين مصرعهما في الحال، اليوم الثلاثاء، جراء سقوطهما داخل بيارة بمصنع زيتون بالطريق الصحراوي القاهرة - الإسكندرية، بنطاق مركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة.

جرى انتشال الجثتين ونقلهما إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى وادي النطرون التخصصي تحت تصرف جهات التحقيق، وحرر محضر بالواقعة، وجار العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وظروفها وملابساتها وسرعة استخراج تصاريح الدفن.

إخطار الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة بالحادث

تلقى اللواء محمود عبد التواب هويدي مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، إخطارا من مأمور مركز شرطة وادي النطرون، يفيد بسقوط شخصين في بيارة داخل مصنع زيتون عند الكيلو 95 بطريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي، وتم انتشال الجثتين من البيارة ونقلهما إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى وادي النطرون التخصصي، وتم تحرير المحضر اللازم وجار العرض على نيابة إيتاى البارود بمحافظة البحيرة، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وظروفها وملابساتها وسرعة استخراج تصاريح الدفن.

انتقال الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة لمكان الواقعة

انتقلت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة وادي النطرون لمكان الواقعة وبالفحص تبين أن الحادث أسف عن وفاة كل من سعيد صلاح أحمد عبد اللطيف، 38 عاما، مقيم الرهاوى منشية القناطر، محمد رفعت رمضان إسماعيل، 25 عاما، مقيم القاهرة، وتم إيداع الجثتين ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى وادي النطرون التخصصي تحت تصرف جهات التحقيق، وحرر محضر بالواقعة.