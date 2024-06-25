الثلاثاء 25 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

جمال التهامي: توجيهات الرئيس بحل أزمة الكهرباء تؤكد شعوره بمعاناة المواطن

المستشار جمال التهامي
المستشار جمال التهامي

قال المستشار جمال التهامي رئيس حزب حقوق الإنسان والمواطنة، إن الموقف الذي نمر به الآن وتمر به مصر الآن هو أن دول عالم كثيرة تمر به إلا أن هناك بعض الأمور التي استجددت أن رئيس الحكومة اليوم يعتذر للشعب المصري وهذا أمر جيد.

وأضاف التهامي، اليوم الثلاثاء، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "إكسترا نيوز"،  أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجّه الحكومة بحل الأزمة فورا إذن هو يعيش مع المواطنين لحظة بلحظة ويحس بنبضهم وبطلباتهم وما يهمهم في حياتهم اليومية.

وأوضح، أن موضوع قطع الكهرباء يؤثر على جميع أبناء الشعب المصري وخصوصا في هذه الآونة وخاصة وأنا في امتحانات الثانوية العامة وبعض البيوت أو غالبيتها تحتاج إلى الكهرباء نظرًا لأنهم يتنفسون على أجهزة، مؤكدًا أن هناك آثار سلبية على تكرار قطاع الكهرباء بهذه الطريقة.

 

اكسترا نيوز رئيس الحكومة مصر الرئيس عبدالفتاح السيسي المواطنين قطع الكهرباء

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