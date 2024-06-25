جمال التهامي: توجيهات الرئيس بحل أزمة الكهرباء تؤكد شعوره بمعاناة المواطن

قال المستشار جمال التهامي رئيس حزب حقوق الإنسان والمواطنة، إن الموقف الذي نمر به الآن وتمر به مصر الآن هو أن دول عالم كثيرة تمر به إلا أن هناك بعض الأمور التي استجددت أن رئيس الحكومة اليوم يعتذر للشعب المصري وهذا أمر جيد.

وأضاف التهامي، اليوم الثلاثاء، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجّه الحكومة بحل الأزمة فورا إذن هو يعيش مع المواطنين لحظة بلحظة ويحس بنبضهم وبطلباتهم وما يهمهم في حياتهم اليومية.

وأوضح، أن موضوع قطع الكهرباء يؤثر على جميع أبناء الشعب المصري وخصوصا في هذه الآونة وخاصة وأنا في امتحانات الثانوية العامة وبعض البيوت أو غالبيتها تحتاج إلى الكهرباء نظرًا لأنهم يتنفسون على أجهزة، مؤكدًا أن هناك آثار سلبية على تكرار قطاع الكهرباء بهذه الطريقة.