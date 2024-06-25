موقف محرج.. منير فخرى يكشف لـ"الشاهد" تفاصيل لقائه الأول مع محمد مرسى

قال منير فخري عبدالنور، السياسي البارز ووزير التجارة والصناعة الأسبق، إنه طُلب منهم في أول اجتماع لمجلس الوزراء، أن يكون في الاتحادية مع رئيس الجمهورية محمد مرسي، وحينها عانقني وأخذني في حضنه، وهذا كان بمثابة إحراج كبير لي.

وأضاف فخري عبد النور، خلال لقائه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي محمد الباز عبر قناة "إكسترا نيوز":، أن خلال الجلسة كان دائمًا ما يشيد بي، وهذا كان غريب بالنسبة لي، حيث كان يتعمد إرسال رسائل بإنني مع الفكر الخاص بهم، وهذا غير صحيح بالمرة.

ونوه بأن بعد قرار محمد مرسي بدعوة مجلس الشعب للانعقاد، اتصلت بعدد من الوزراء لتقديم استقالتنا على اتخاذ قرار غير دستوري، وهنا بدأت سلسلة القرارات الكارثية له.

يعد "الشاهد" الذي يقدمه الدكتور محمد الباز، على فضائية "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، يرأس تحريره حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ورضا داود.