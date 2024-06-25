تفاصيل دخول الأميرة آن للمستشفى وإصابتها بفقدان فى الذاكرة

دخلت الأميرة آن، البالغة من العمر 73 عامًا، المستشفى بعد تعرضها لحادث في منزلها أمس الثلاثاء. وقالت تقارير أنها تعرضت لارتجاج في المخ وإصابات طفيفة أثناء تواجدها في حديقة جاتكومب.

وذكرت صحيفة التلجراف أن شقيقة الملك تشارلز، 73 عامًا، تعاني من فقدان الذاكرة بسبب الحادث الذي وقع في منزلها في جاتكومب بارك في 23 يونيو، ويعتقد أن فقدان ذاكرة الأميرة مؤقت.

الأميرة آن تلغي جدولها

ووفقًا للتقارير، فإن الأميرة آن، التي تُعرف بنشاطها ومشاركاتها الملكية المستمرة، لن تتمكن من حضور المأدبة الرسمية المقررة لزيارة الدولة اليابانية إلى المملكة المتحدة يوم السبت المقبل. ولم تكن هذه الزيارة الأولى التي تتغيب فيها الأميرة آن عن الأحداث الرسمية، حيث كانت حاضرة في مأدبة استقبال رئيس كوريا الجنوبية في العام الماضي.

وأعربت الأميرة آن عن اعتذارها لأي شخص قد أحس بالقلق أو الخيبة بسبب عدم قدرتها على الحضور.

تميزت الأميرة آن بأخلاقيات عملها القوية وكثرة مشاركاتها الرسمية، حيث سجلت 457 مشاركة خلال العام الماضي، متفوقة على أي عدد رسمي للملك تشارلز.

قام زوج الأميرة آن، نائب الأدميرال السير تيموثي لورانس، بزيارتها في المستشفى يوم 25 يونيو بعد أن أمضت ليلتها الثانية في المستشفى وقدم تحديثًا موجزًا ​​للمهنئين.

وقال: "إنها تتعافى بشكل جيد، شكرًا لك. نحن ممتنون للغاية للفريق الطبي وموظفي الدعم بالمستشفى على الرعاية المتخصصة التي قدموها - ولخدمات الطوارئ التي كانت رائعة جدًا في مكان الحادث".

تعتبر هذه الواقعة فقدانًا كبيرًا للعائلة المالكة البريطانية، حيث تعتبر الأميرة آن أحد أفرادها "الأكثر اجتهادًا" والذين يتمتعون بشعبية واسعة بين الجمهور الملكي والشعب البريطاني على حد سواء.