منير فخرى لـ"الشاهد": مرسى لم يكن يصلح لمنصب الرئيس وصدمنى خبر ترشحه

قال منير فخري عبدالنور، السياسي البارز ووزير التجارة والصناعة الأسبق، إن البعض في وقت حكم الإخوان كان يراوضهم فكرة الهجرة وترك البلد وسمعت ذلك، وكان هذا تعبيرا عن رفض سياسيات الجماعة بعد وصولهم للحكم.

وأضاف عبد النور، خلال لقائه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي محمد الباز عبر قناة "إكسترا نيوز": كانت تربطني علاقة شخصية مع محمد مرسي، حيث تزاملنا في مجلس الشعب من عام 2000 إلى 2005، وكان قائد مجموعة الـ"17" وهو عدد نواب الإخوان حينها.

ونوه بأن أداء الرئيس محمد مرسي في مجلس الشعب كان جيدا، ولكنه لا يصلح أن يكون رئيسًا للجمهورية، واستغربت كثيرًا عند سماعي خبر ترشحه.

وأوضح أن محافظ الشرقية عزازي علي عزازي، قدم استقالته قبل حلف محمد مرسي اليمين، وقال: "لا يمكن التعامل مع أشخاص أختلف معهم على المستوى السياسي".

يعد "الشاهد" الذي يقدمه الدكتور محمد الباز، على فضائية "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، يرأس تحريره حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ورضا داود.