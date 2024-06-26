الأربعاء 26 يونيو 2024
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محمد الباز
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محمد الباز

"أبوالنور" لـ"الدستور": الرئيس الإيرانى القادم سيواجه تحديات صعبة بالمنطقة

محمد محسن أبو النور
محمد محسن أبو النور

قال الدكتور محمد محسن أبو النور، رئيس المنتدى العربي لتحليل السياسات الإيرانية، إنه من المؤكد أن الرئيس الإيراني الذي سوف يتم انتخابه الجمعة المقبلة، سوف يتقلد رئاسة صعبة جدا جدا بمثابة جمر من النار بين يديه، لأنه سوف يخلف رئيسا، يعاني من مشاكل، والحكومة الإيرانية حكومة إبراهيم رئيسي التي يسيرها الآن محمد مخبر، تعنب من مشاكل، فبالتالي الرئيس الجديد سوف يواجه مشاكل في الشرق الأوسط لا حصر لها، منها حرب غزة، التي لم يكن قد شهد بدايتها، والتصعيد  بين حزب الله وإسرائيل على الحدود الجنوبية اللبنانية والحدود الشمالية الإسرائيلية، وهذا تصعيد لم يسبق له مثيل منذ عام 2006.

حزب الله وإسرائيل 

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وأضاف “أبوالنور”، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن الجانب الإسرائيلي والجانب اللبناني وهو المتمثل في حزب الله، لديهم خسائر كبيرة جدا، لكن الخسائر في الجانب الإسرائيلي على حد تقاديري أكبر بكثير لأن هناك نحو ما بين 60 إلى 90,000 مستوطن متطرف تركوا مستوطناتهم المتطرفة في شمالي إسرائيل ونزحوا إلى مخيمات إيواء وكلام من هذا القبيل في أماكن جغرافية بعيدة عن محيط المستوطنات كريات شامونة وما وما حوله.

وتابع: "الوضع الآن في الشرق الأوسط متفجر جدا، وهناك أيضا مشكلة كبيرة جدا فيما يتعلق بالصراع مع طالبان في أفغانستان، والأزمة المائية على نهر هلمند، ما تزال قائمة، والعلاقات يعني مع باكستان ليست في أحسن حالاتها،
وبالتالي، الإقليم الآن منفجر في وجه الرئيس الجديد المنتخب الذي سوف ينتخب الجمعة المقبلة".

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كيف يتعامل هذا الرئيس؟ 

واستكمل: “سوف نرى ما إذا كان إصلاحيا، وهو بزشكيان، سوف يكون محافظا، وهو أغلب التقدير حتى الآن أن هناك  أحد شخصين سوف يحكم إما سعيد جليلي أو محمد باقيه، لو أصبح لها إصلاحيا، أعتقد أن الأزمات في الشرق الأوسط سوف يعني تكون لها بعد إصلاحي لها  متعلق بي ضرورة عن الذات في الداخل، والنأي بالنفس عن المشاكل الخارجية قدر الإمكان، لاسيما وأن البزشكيان وقاب قوسين أو أدنى من أن يعين محمد جواز ظريف وزيرنا للخارجيه، وبالتالي سوف يسير ظريف على نهج حكومة حسن روحاني بالحرف الواحد، لكن لو جاء قريبه في أو سعيد جليلي، فبالتالي من المؤكد أن إيران سوف تقوم بدورها أكثر اختراقا في تلك الهجمات، كما أن الرئيس الإيراني لايصنع السياسة الخارجية ولكنه ممثل السياسة الخارجية لإيران”.

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