زواج سري صمد لـ 10 سنوات.. لماذا تصدرت ألفت إمام محركات البحث؟

تصدرت الفنانة ألفت إمام، محركات البحث طوال الساعات الماضية بعد عرض حلقتها مع الإعلامي عمرو الليثي، في برنامج "واحد من الناس".



وعادت ألفت بعد غياب دام لـ 6 سنوات بمسلسل "كامل العدد"، واستطاعت أن تبهر جمهورها بردودها على أسئلة المذيع طوال الحلقة، حيث رأى الجمهور فيها الفنانة المثقفة الناضجة وهي نفس شهادة الإعلامي عمرو الليثي.



ألفت إمام فتحت قلبها لجمهورها خلال الحلقة وكشفت الكثير من أسرار حياتها الشخصية وقصة زواجها مرة واحدة فقط من رجل متزوج وسبب انفصلها عنه بعد 10 سنوات من الزواج وماهو شرطها الوحيد عليه وشرطه هو الآخر عليها.



قصة زواج ألفت إمام



قالت إنها لم تكن تفكر في الزواج، إلا أنها قابلت ذلك الرجل المتدين دمث الخلق من أبناء الطبقة الوسطى مثل والدها وخالها فكانت تشعر بشيء تجاهه.



وأشارت إلى أنها تزوجت وهي في سن 31 عامًا حيث كانت تخشى من العنوسة، وكان الزواج معلنًا للمقربين منها فقط وسري على الآخرين وكانت هذه رغبته وهي اشترطت عدم الإنجاب.



وأكدت أنها لم تشعر بالندم على عدم الإنجاب لأنها عوضت ذلك بأبناء أشقائها، مشيرة إلى أن زواجها استمر 10 سنوات وبعض الأشهر، وأن من أسباب انفصالها هو رفض توقيتات عملها خاصة أن هذا الأمر كانت متفقا عليه قبل الزواج ولكن الأمر اختلف بعدها.



سبب احتفاظها بشعرها الأبيض وعدم اللجوء للصبغة



كشفت الفنانة ألفت إمام، سر احتفاظها بشعرها باللون الأبيض وعدم استخدامها للصبغة، مؤكدة أن الشعر يموت ويشيخ مثلما نتقدم في السن وتتغير ملامحنا.



وأضافت أنها تريد الحفاظ على شعرها حتى لا يأتي يوم وتسير فيه وتكون أرضية رأسها ظاهرة.



حقيقة رفضها العمل مع عادل إمام



أكدت الفنانة ألفت إمام، أنها لم ترفض العمل مع الفنان عادل إمام في مسلسل "فلانتينو"، مضيفة، أنها وقت عرض العمل كانت مرتبطة بعمل آخر كما أنها لم تتلق الحلقات كاملة ولكنها استلمت بعض ساعات من الدور فتخوفت من المشاركة.

وأعربت عن حزنها الكبير بسبب التصريحات المنسوبة لها، قائلة إن هناك ناس تقتطع الكلام من سياقه، ويربطوا بين جملة من هنا وهناك، ويتسببوا في أزمات بدون وعي أو ضمير.

وأضافت: "انتشرت شائعة تفيد رفضي للمشاركة مع الزعيم عادل إمام بمسلسل "فلانتينو" لأني مش بحب سلق البيض"، لتؤكد أن اعتذارها عن المسلسل كان بسبب انشغالها في هذا الوقت بعمل آخر.



وتابعت: "أتشرف بالعمل مع "الزعيم" وكانت لي تجربة واحدة معه في فيلم "الواد محروس بتاع الوزير"، مشيرة إلى أن مقولتها "سلق البيض"، جاءت في سياق حديثها عن رفضها المشاركة في أعمال دون معرفة كافة تفاصيلها، على الأقل 20 حلقة، فتم ربط هذا الكلام باعتذارها عن المسلسل.



نصائح أحمد زكي لها



قالت ألفت إمام، إن مشاركتها مع الفنان الراحل أحمد زكي في فيلم "هستيريا" رشحتها له المنتجة ناهد فريد شوقي، وهي التي عرضت عليها الدور وعندها وجدت أن نجوم العمل والورق كانوا مميزين جدا، مؤكدة أنها استفادت كثيرًا من نصائح الفنان أحمد زكي، لها ومنها "غيري دائمًا جلدك ولا تقدمي أدوارا شبيهة لبعضها ولا تكوني نمطية وغيبي مثلما تريدي ولكن عودي بعمل مميز".