الثلاثاء 25 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إجراءات الحصول على الإفراج الجمركى حال تم فقدانه

الإفراج الجمركي
الإفراج الجمركي

يعتبر الإفراج الجمركي هو شهادة ميلاد السيارة منذ لحطة دخولها الحركة بجمهورية مصر العربية، حيث يتم الإفراج من جمارك ميناء الوصول عن المركبة أو أجزائها الجوهرية، حيث تصدر المصلحة إقرار الإفراج الجمركي من ميناء الوصول.

ويرسل الأصل إلى الإدارة العامة للمرور التي تقوم بتوزيعها إلى إدارات وأقسام المرور حسب محل إقامة المفرج له.

وفي حالة عدم وصول الإفراج الجمركي إلى قسم المرور أو فقده يمكن استخراج صورة جديدة من الإدارة العامة للمرور بناء على طلب المختص، وترسل إلى قسم المرور المراد الترخيص فيه.

وقد قامت الإجارة العامة للمرور بإنشاء قاعدة بيانات لجميع الإفراجات الجمركية التي وردت بالإدارة منذ عام 1986 وحتى الآن وتسجيلها على أجهزة الحاسب الألي بنفس الصورة والهيئة، والتي عليها وذات الحجم والألوان عن طريق جهاز الماسح الضوئي، بحيث يمكن الرجوع إليها في أي وقت تيسيرا على المواطنين حال فقدهم لهذا النوع من المستندات.

الافراج الجمركي الإدارة العامة للمرور الإفراج الجمركي من ميناء الوصول قسم المرور الإفراجات الجمركية

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