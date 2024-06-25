الثلاثاء 25 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الشوط الأول.. تعادل سلبي بين إنجلترا وسلوفينيا

سلوفينيا وإنجلترا
سلوفينيا وإنجلترا

حسم التعادل السلبي الشوط الأول من مباراة منتخبي إنجلترا وسلوفينيا، ضمن مباريات الجولة الأخيرة من دور المجموعات ببطولة يورو 2024.


في الدقيقة 4 كان التهديد الأول من سلوفينيا عن طريقة سيسكو، برأسية مرت تصدى لها بيكفورد.

وفي الدقيقة 18، أرسل يانكا لاعب سلوفينيا عرضية مرت بجوار بيكفورد.

وسدد هاري كين بالدقيقة 29، من خارج منطقة الجزاء لكنها تصدى لها أوبلاك بسهولة.


وفي الدقيقة 40 أرسل تريبير عرضية قوية، مرت من أمام هاري كين الذي كان على بضعة أمتار من مرمى أوبلاك.

يورو 2024.. تغيير وحيد في صفوف إنجلترا.. وسيسكو يقود سلوفينيا

وجاء تشكيل إنجلترا كالآتي:

حراسة المرمى: بيكفورد

خط الدفاع: ووكر، ستونز، جيهي، تريبير

خط الوسط: كالاجير، رايس، بيلينجهام

خط الهجوم: ساكا، كين، فودين

بينما جاء تشكيل سلوفينيا كالآتي:

حراسة المرمى: أوبلاك

خط الدفاع: كانريتش، دراكوسيتش، بيجول، جنزا

خط الوسط: ستوجانوفيتش، إيلسنيك، سيرين، ملاكار

خط الهجوم: سيسكو، سوبرار

ويسعى منتخب إنجلترا، بقيادة المدرب جاريث ساوثجيت، لاستعادة نغمة الانتصارات وحصد الثلاث نقاط، من أجل خطف بطاقة التأهل لدور الـ16، ومحاولة الوصول إلى المباراة النهائية وتكرار سيناريو النسخة الماضية من المسابقة الأوروبية.

وتغلب منتخب إنجلترا على صربيا بهدف نظيف، سجله جود بيلينجهام، قبل أن يقع في فخ التعادل مع الدنمارك بهدف لكل منهما في أول جولتين بطولة يورو 2024.

في المقابل، يرغب منتخب سلوفينيا في تحقيق انتصاره الأول وإيقاف نزيف النقاط، بعدما تعادل مع كل من صربيا والدنمارك بنتيجة 1-1 لكلتى المباراتين.
 

 

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