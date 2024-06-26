"رحلة إلى عالم الكونفوشيوسية".. جلسة قراءة في بيت السناري.. غدًا

ينظم منتدى القراءة في بيت السناري جلسة للقراءة، غدًا الخميس، من السادسة حتى الثامنة مساءً، في مقر البيت الأثري بحي السيدة زينب.

جلسة قراءة في بيت السناري

وتدور جلسة القراءة حول "الكونفوشيوسية"، وهي فلسفة أخلاقية واجتماعية شهيرة نشأت في الصين، وخلال الورشة، وسيتم قراءة "كتاب الحوار" لكونفوشيوس، من ترجمة الكاتب محمد مكين ومراجعة الكاتب عبد العزيز حمدي.

وتعد الكونفوشيوسية فلسفة تهدف إلى توجيه السلوك الأمثل للإنسان في المجتمع، وترتكز على فضيلتين أساسيتين هما آداب اللياقة والعطف الإنساني.

ويناقش منتدى القراءة بالتعاون والمشاركة، الكتاب، حيث يقرأ الأعضاء النصوص الصعبة ذات اللغة المكثفة بشكل جماعي، ويقوم كل مشارك بقراءة جزء من النص بصوت عال، ثم يتشارك الجميع في فك رموز المفردات الصعبة لفهم النص بشكل تام.

عن منتدى القراءة في بيت السناري

يحرص منتدى القراءة على الانفتاح على مختلف الآفاق الفكرية، ويشجع أعضاؤه على البحث عن المعرفة والمشاركة في مناقشات حرة تتسم بالشفافية والاحترام المتبادل.

وقد تأسس المنتدى عام 2013 انطلاقًا من مجموعة قراءة نشأت في عام 2005، ويضم باحثين عن المعرفة يسعون للمشاركة والانفتاح على مختلف الآراء في جو من الصدق والشفافية.

عن بيت السناري

ويعود بيت السناري، فهو قصر لإبراهيم كتخدا السناري؛ وهو أحد المماليك التابعين لمراد بك والذي لقِّب بالسناري نسبة لمدينة سنار، ويشير الجبرتي إلى أن أصله يرجع للبرابرة، وتم بناء القصر في حي السيدة زينب.

وقد تمت مصادرة المنزل من قِبل الفرنسيين في عام 1798؛ مع مجىء الحملة الفرنسية لإسكان أعضاء لجنة العلوم والفنون التي صاحبت بعثة نابليون العسكرية لعمل دراسة منهجية للبلاد، كانت أهم نتائجها كتاب "وصف مصر".

وقرر الدكتور إسماعيل سراج الدين؛ مدير مكتبة الإسكندرية السابق، وبعد موافقة اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية، تسليم منزل السناري للمكتبة التي بدأت في تجهيزه بهدف تحويله إلى منفذ ثقافي مهم بحي السيدة زينب لنشر الوعي الثقافي والفني والعلمي في المناطق المحيطة به، ولتشجيع الشباب على الانخراط في الحياة العامة.

ويقدم بيت السناري بحي السيدة زينب عددًا من الفعاليات الثقافية والفنية مثل المعارض والندوات والمنتديات وورش العمل والعروض المسرحية، كما تعقد به أيضًا حلقات نقاشية علمية حول مستقبل العلوم والمعرفة وحفلات توقيع الكتب وأمسيات شعرية وفنية وغيرها.