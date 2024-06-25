عمرو خليل: القصف والجوع والأمراض ثالوث الموت في قطاع غزة

قال الإعلامي عمرو خليل، إن الموت في غزة يأتي في أي وقت وبأي طريقة، فطائرات الاحتلال تقصف بلا رحمة من السماء والدبابات على الأرض والزوارق من البحر وإذا لم يأت الموت قصفًا سيأتي جوعًا.

وأضاف "خليل"، خلال تقديمه حلقة اليوم من برنامج "من مصر"، والمُذاع على فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن الاحتلال يواصل التعنت ضد دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع مما أسفر عن استشهاد العشرات بل المئات من الأطفال والنساء بشكل يومي جراء إنعدام الغداء خصوصًا في شمال غزة.

وتابع:"يبدو أن الجوع والقصف لا يكفي بل جاء ارتفاع درجات الحرارة لكي تزيد من المأساة والمعاناة التي أدت إلى زيادة المشاكل الصحية في غزة والتي يواجهها الفلسطينيون في كل القطاع".

ونوه إلى أنه بشكل عام برنامج الأغذية العالمية التابعة للأمم المتحدة قال إن ارتفاع درجات الحرارة سيؤدي حتما إلى أزمة صحية عامة، بالإضافة إلى زيادة تلوث المياه وانتشار البعوض والذباب وتلف المواد الغذائية داخل القطاع رغم ندرتها.

وأشار إلى أن الهلال الاحمر الفلسطيني رصد اكثر من مليون إصابة بالامراض المعدية في عموم قطاع غزة، أي ما يقرب من نصف سكان القطاع.