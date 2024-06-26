الأربعاء 26 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

هل يؤدى علم البيولوجيا البيئية إلى الإلحاد؟.. أحمد المسلمانى يوضح

الإعلامي أحمد المسلماني
الإعلامي أحمد المسلماني

قال الإعلامي أحمد المسلماني، إن هناك موجة إلحاد كبيرة ومتصاعدة في الغرب، لافتًا إلى أن نظرية النشوء والارتقاء لعالم الأحياء الشهير تشارلز داروين  لها دور في صعود موجة الإلحاد من جديد.

وأضاف الإعلامي  أحمد المسلماني، خلال تقديمه برنامج "الطبعة الأولى" المذاع عبر قناة الحياة، أن تشارلز داروين منذ بداية صدور كتابه "أصل الأنواع" اعتمده كارل ماركس واعتمده هيجل واعتمده نيتشه، واعتمدوا في ذلك على موجة إلحاد كبيرة أسسوا لها فيما بعد، إنما بعد هدوء نسبي لهذه الموجة، ومع تقدم البيولوجيا الجزيئية عاد داروين مرة أخرى يطل من جديد، وبدأ الصعود لظاهرة الإلحاد على ضوء تطور البيولوجيا الجزيئية واستعادة داروين من جديد.

وتابع: "عندما ألف تشارلز داروين كتابه ”أصل الأنواع" وتحدث فيه عن التطور، والتطور من مستوى إلى مستوى  إلى القرد ثم إلى الإنسان، وفيه الجملة الشهيرة السائدة إن الإنسان أصله قرد، نسبة إلى تشارلز داروين". 

الإعلامي أحمد المسلماني تشارلز داروين موجة الإلحاد

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