الثلاثاء 25 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مواطن عن تخفيف الأحمال: "العالم كله فيه أزمات ولازم نقف جنب الدولة" (فيديو)

مواطن فيومي
مواطن فيومي

تحدث ناصر جمعة، من أهالي محافظة الفيوم، ويعمل مدير للشؤون القانونية بمديرية الرى بالفيوم، عن أزمة انقطاع الكهرباء، قائلا “العالم كله توجد به أزمات والحمد لله مصر أقل الدول، والحكومة تعمل جاهدة  ليلًا ونهارًا حتى تتخلص من تلك الأزمات، ويتمثل ذلك فى قراراتهم اليوم الثلاثاء، بخصوص توفير مليارات الجنيهات للتغلب على الأزمة”.

وأضاف، أنه يجب علينا جميعًا كمواطنين أن نساعد الحكومة فيما تتخذه من قرارات للتغلب على تلك الأزمة، وذلك عن طريق  التحمل والصبر، وترشيد الكهرباء فى منازلنا كما يجب علينا جميعًا أن نتكاتف جميعا حتى نتخلص من الأزمة، وأن نولى الأمر إلى صاحب الأمر فكلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته.

وأشار جمعة، إلى أنه واثق كل الثقة فى حكومة بلده والرئيس البطل حيث يبذلون كل جهودهم، حتى يتخلصوا من الأزمة ليست الكهرباء فقط ولكن فى كافة المجالات التى تؤثر على المواطن المصري، معقبا: "شكرا لحكومة بلدنا".

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قال في مؤتمر اليوم الثلاثاء، إنه تقرر فى ضوء جهود ترشيد الكهرباء، غلق المحلات التجارية 10 مساء باستثناء السوبر ماركت 1 صباحًا اعتبارا من الأسبوع المقبل، موضحا أنه تم وضع خطة لتخفيف فترة انقطاع الكهرباء وتجاوز الأزمة فى الصيف بتكلفة تقدر بـ مليار دولار، بجانب التعاقد على شحنات من المازوت تقدر بـ 300 ألف طن.

وتابع قائلا: "استمرار تخفيف الأحمال 3 ساعات حتى نهاية الأسبوع الحالى، واعتبارا من الأسبوع القادم ساعتين يوميا، والتقليل تدريجيا لحين انتهاء الأزمة تدريجيا ووقف قطع الكهرباء من الأسبوع الثالث من الشهر المقبل".

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