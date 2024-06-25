الثلاثاء 25 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ديلرات منيا القمح.. حبس تاجري مخدرات بحشيش وذخيرة 4 أيام

المتهمين
المتهمين

أمرت جهات التحقيق المختصة بمركز منيا القمح بنطاق أمن الشرقية، بحبس عنصرين جنائيين 4 أيام على ذمة التحقيق، لحيازتهما كيلو حشيش وبندقية ألية 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكان قد أقر المتهمين عقب القبض عليهما استنادا لإذن من النيابة العامة، بحيازتهما للحشيش المخدر بقصد الإتجار وترويجه على عملائهما من المدمنين، كما أقروا بحيازتهما لبندقية أليه وفرد خرطوش وذخيرة، بقصد حماية نشاطهما الإجرامي الأثم.

كان ضباط قطاع الأمن العام قد ألقوا القبض على عنصرين إجراميين "لهما معلومات جنائية" – مقيمان بدائرة مركز شرطة منيا القمح وبحوزتهما 1 كيلو جرام لمخدر الحشيش، بندقية آلية، فرد محلى، عدد من الطلقات.

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